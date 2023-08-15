Головоломка, которая сведет с ума: только гении найдут девочку среди фламинго

На просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться.

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Только гении найдут девушку среди фламинго / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки пользуются широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых. Эти увлекательные задачи очень полезны для нашего мозга, ведь они развивают когнитивные навыки, такие как логическое мышление, наблюдательность и креативность.

Как пишет JagranJosh, на просторах Интернета появилась интересная головоломка, с которой многим людям трудно справиться. Так, на рисунке можно увидеть группу фламинго, которые весело проводят время в пруду. И где-то среди фламинго спрятана непослушная девочка. Задача для читателей – найти спрятанную девочку за 6 секунд.

Попробуйте найти девушку среди фламинго / Bright Side

Лишь самые внимательные могут заметить скрытую девушку за 6 секунд. Вам удалось это сделать? Если да, то вы очень умные, ведь не каждый может так быстро решить эту задачу. Если девочку найти не удалось, то предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на изображение и проанализировать каждую деталь. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Девочку можно заметить в левой части изображения между цветами и лебедями. Наличие большого количества желтых цветов на картинке затрудняет распознавание девочки, у которой также желтые волосы. На рисунке ниже девочка, спрятавшаяся среди фламинго, обведена красным кружочком.

Правильный ответ / светлая сторона

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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