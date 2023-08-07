Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

Новая поразительная оптическая иллюзия ставит перед многими людьми вызов, поскольку не каждый может справиться с ее решением.

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Только интеллектуалы найдут скрытого человека за 5 секунд / Коллаж: Главред, фото: Pinterest , ua.depositphotos.com

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии всегда вызывали живой интерес среди людей по всему миру. Эти сложные задачи обладают уникальной способностью очаровывать наше восприятие, вызывая у нас много вопросов. Кроме того, оптические иллюзии вызывают удивление по поводу того, как наш мозг интерпретирует и анализирует визуальную информацию.

Как пишет JagranJosh, новая поразительная оптическая иллюзия ставит перед многими людьми вызов, поскольку не каждый может справиться с ее решением. Так, на рисунке изображена живописная лесная сцена с деревьями и горами. Если внимательно присмотреться, то можно заметить некоторых животных. А еще в этом произведении искусства скрыт силуэт человека, что делает картину еще загадочнее. Предлагаем вам выполнить это интересное задание: попробуйте найти силуэт человека на картинке всего за 5 секунд.

Попробуйте найти силуэт человека / Pinterest

Только люди с более высоким IQ могут заметить силуэт человека. Если вы смогли разгадать эту оптическую иллюзию, то вы хорошо умеете сосредотачиваться на более широкой картинке, определять закономерности и мыслить критически.

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Если вы не можете найти человека на картинке, не волнуйтесь. Регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Скрытого человека можно увидеть как контур, прислоненный к дереву слева на изображении. Такое впечатление, будто он курит трубку.

Правильный ответ / Pinterest

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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