Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

Попробуйте разгадать хитрую и непростую головоломку – на поле, где много разных камней, нужно отыскать ежика, который спрятался так, чтобы его не нашли.

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Найдите ежика в поле / Indiatimes

Скука и рутина сопровождает нас день за днем, и каждый пытается разнообразить как рабочие дни, так и свой досуг. Идеальным вариантом станет разгадывание головоломок. На этот раз нам предлагают найти ежика, который спрятался на поле.

Головоломка от Indiatimes простая, но потребует особого внимания и зоркого взгляда. Ежик спрятался и может быть где угодно, поэтому найти его станет интересной задачкой.

На изображении – поле с камнями, усеянное травой и цветами. Где-то там сидит ежик, которого нужно отыскать. Вам дается 15 секунд, чтобы найти ежа.

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Найдите ежа в поле за 15 секунд / Indiatimes

Сдаетесь? Посмотрите вниз, в правый угол. Именно там и спрятался ежик.

Если нашли ежика, значит, вы очень внимательный человек / Indiatimes

Ранее мы предлагали вам разгадать увлекательную головоломку, которая сведет с ума гениев. Нужно за 6 секунд найти кота – он спрятался так, чтобы вы его не увидели.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика. Кролик прячется за одним из деревьев, но найти его непросто.

А вот еще хитрая головоломка для самых внимательных. Нужно отыскать целых 20 кроликов и на это дается 10 секунд. Фокус в том, что сложно определить, сколько на самом деле кроликов перебегает железную дорогу.

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