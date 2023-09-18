Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

Скука и рутина сопровождает нас день за днем, и каждый пытается разнообразить как рабочие дни, так и свой досуг. Идеальным вариантом станет разгадывание головоломок. На этот раз нам предлагают найти ежика, который спрятался на поле.
Головоломка от Indiatimes простая, но потребует особого внимания и зоркого взгляда. Ежик спрятался и может быть где угодно, поэтому найти его станет интересной задачкой.
На изображении – поле с камнями, усеянное травой и цветами. Где-то там сидит ежик, которого нужно отыскать. Вам дается 15 секунд, чтобы найти ежа.
Сдаетесь? Посмотрите вниз, в правый угол. Именно там и спрятался ежик.
Ранее мы предлагали вам разгадать увлекательную головоломку, которая сведет с ума гениев. Нужно за 6 секунд найти кота – он спрятался так, чтобы вы его не увидели.
Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика. Кролик прячется за одним из деревьев, но найти его непросто.
А вот еще хитрая головоломка для самых внимательных. Нужно отыскать целых 20 кроликов и на это дается 10 секунд. Фокус в том, что сложно определить, сколько на самом деле кроликов перебегает железную дорогу.
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