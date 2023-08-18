Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти всех кроликов за 10 секунд

Лучшим рецептом спасения от скуки и рутины станут головоломки. Оптические иллюзии можно изучать на работе, с друзьями и семьей. На этот раз нужно найти много белых кроликов. Уверены, вы будете спорить, сколько же на самом деле их на картинке.
Головоломка, которую нам предложили разгадать Jagranjosh, непростая, но очень интересная. Вам понадобится проявить невиданную концентрацию, чтобы найти правильный ответ.
На картинке – кролики за городом, которые перебегают железную дорогу. Ваша задача – посчитать их и найти правильное количество.
Найдите правильное количество кроликов всего за 10 секунд!
Сдаетесь? Подсказка – на картинке 20 кроликов. Может показаться, что их больше или меньше, но это не так. Головоломка путает вас, поскольку мех кроликов сливается с цветом снега.
Напомним, мы предлагали вам разгадать взрывную головоломку с загвоздкой. Нужно найти пуму всего за 10 секунд. Оптическая иллюзия сложная – придется внимательно анализировать образ.
Также вы можете попробовать разгадать еще одну непростую головоломку. Только гении найдут девочку среди фламинго. На решение задачки дается лишь 6 секунд.
Кроме того, можно разгадать еще одну головоломку. Надо угадать животное всего за 10 секунд по силуэту. На первый взгляд кажется, что это легко сделать, потому что на картинке акула, но на деле придется серьезно разбираться.
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