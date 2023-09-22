Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти тыквы за 10 секунд

Когда одолевает скука, самое время разгадывать головоломки. Увлекательные оптические иллюзии помогут вам расслабиться и потренировать мышление. На этот раз нам нужно найти шесть тыкв, которые спрятаны на площадке.
Головоломка от Indiatimes хитрая и не самая простая. Потребуется максимальное внимание, чтобы ее разгадать. Тыквы разбросаны так, чтобы запутать наше воображение и сделать неправильный выбор.
На изображении – осенняя площадка, где гуляют люди с детьми. Каждый занят своим делом, но рядом с некоторыми находятся и тыквы, которые мы так ищем.
Нужно найти 6 тыква, на решение задачки дается 10 секунд. Смотрите внимательно на деревья и людей на площадке.
Не нашли тыквы? Показываем вам картинку, где они находятся.
Ранее мы советовали вам головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 15 секунд найти ежика, который спрятался на поле среди камней. Если вы проявите максимум внимания, найдете ежика еще быстрее.
Также мы предлагали разгадать головоломку, которая сведет с ума гениев. Нужно всего за 6 секунд найти кота. Причем кошка спряталась так, что на картинке ее практически не видно.
Кроме того, вы можете разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Нужно всего за 12 секунд найти кролика. Он настолько хорошо спрятался, что без подсказки найти животное – крайне непростая задача.
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