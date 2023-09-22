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Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти тыквы за 10 секунд

Андрей Ганчук
22 сентября 2023, 18:36 обновлено 22 сентября, 18:48
Попробуйте разгадать увлекательную головоломку – на площадке среди людей нужно найти шесть разбросанных тыкв, которые хитро спрятаны от вашего взора.
Загадка
Проявите свою смекалку и найдите тыквы за 10 секунд / Indiatimes

Когда одолевает скука, самое время разгадывать головоломки. Увлекательные оптические иллюзии помогут вам расслабиться и потренировать мышление. На этот раз нам нужно найти шесть тыкв, которые спрятаны на площадке.

Головоломка от Indiatimes хитрая и не самая простая. Потребуется максимальное внимание, чтобы ее разгадать. Тыквы разбросаны так, чтобы запутать наше воображение и сделать неправильный выбор.

На изображении – осенняя площадка, где гуляют люди с детьми. Каждый занят своим делом, но рядом с некоторыми находятся и тыквы, которые мы так ищем.

видео дня

Нужно найти 6 тыква, на решение задачки дается 10 секунд. Смотрите внимательно на деревья и людей на площадке.

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, чтобы найти все тыквы / Indiatimes

Не нашли тыквы? Показываем вам картинку, где они находятся.

Отгадка
Если вам удалось найти все шесть тыкв, вы очень внимательный человек / Indiatimes

Ранее мы советовали вам головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 15 секунд найти ежика, который спрятался на поле среди камней. Если вы проявите максимум внимания, найдете ежика еще быстрее.

Также мы предлагали разгадать головоломку, которая сведет с ума гениев. Нужно всего за 6 секунд найти кота. Причем кошка спряталась так, что на картинке ее практически не видно.

Кроме того, вы можете разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Нужно всего за 12 секунд найти кролика. Он настолько хорошо спрятался, что без подсказки найти животное – крайне непростая задача.

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