Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

Если вы заскучали на работе или дома в выходной, разгадывайте головоломки. Берите друзей, семью и проводите вместе время, тренируя внимание и смекалку. На этот раз нам нужно разгадать забавную головоломку с котом.
Головоломка от Jagranjosh очень занимательная, но не самая простая. Чтобы ее разгадать, нужно не запутаться и правильно понять, где кексы, а где та самая кошка, которую мы ищем.
На картинке множество кексов, где-то среди них спрятался кот. Кексы очень похожи на котов, чтобы вас запутать. Такая вот хитрость от создателей оптической иллюзии.
Смотрите внимательно и ищите кота. У вас всего 8 секунд. Готовы? Тогда поехали.
Не удалось найти кота? Подсказка – кот находится вверху по центру. Удачно спрятался, ничего не скажешь.
Если не получилось обнаружить кота, не расстраивайтесь. Тренируйтесь, разгадывайте другие головоломки и в следующий раз все обязательно получится.
Можете начать с простых головоломок и разгадать оптическую иллюзию, где надо найти пингвина за 7 секунд. Пингвин совсем рядом, нужно только внимательно посмотреть на картинку.
Далее можно попробовать разгадать что-то посложнее – головоломку, где нужно найти число 725 за 15 секунд. Наблюдайте за картинкой и вы быстро справитесь с задачкой.
Когда вы уже "набили руку", пробуйте разгадать сумасшедшую головоломку для настоящих гениев, в которой надо за 30 секунд найти 5 кошек. Коты могут быть где угодно, поэтому отыскать их будет крайне непросто.
Другие новости:
- Головоломка, которая сведет с ума гениев: надо всего за 6 секунд найти кота
- Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле
- Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти тыквы за 10 секунд