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Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

Андрей Ганчук
30 октября 2023, 14:43
Попробуйте разгадать веселую, увлекательную и очень запутанную головоломку – нужно найти кота, который запрятался от вас среди множества кексов.
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Найдите кота среди кексов всего за 8 секунд / Jagranjosh

Если вы заскучали на работе или дома в выходной, разгадывайте головоломки. Берите друзей, семью и проводите вместе время, тренируя внимание и смекалку. На этот раз нам нужно разгадать забавную головоломку с котом.

Головоломка от Jagranjosh очень занимательная, но не самая простая. Чтобы ее разгадать, нужно не запутаться и правильно понять, где кексы, а где та самая кошка, которую мы ищем.

На картинке множество кексов, где-то среди них спрятался кот. Кексы очень похожи на котов, чтобы вас запутать. Такая вот хитрость от создателей оптической иллюзии.

видео дня

Смотрите внимательно и ищите кота. У вас всего 8 секунд. Готовы? Тогда поехали.

Загадка
Смотрите внимательно и вы узнаете, как легко найти кота среди кексов / Jagranjosh

Не удалось найти кота? Подсказка – кот находится вверху по центру. Удачно спрятался, ничего не скажешь.

Разгадка
Если вам удалось найти кота, вы очень находчивый человек / Jagranjosh

Если не получилось обнаружить кота, не расстраивайтесь. Тренируйтесь, разгадывайте другие головоломки и в следующий раз все обязательно получится.

Можете начать с простых головоломок и разгадать оптическую иллюзию, где надо найти пингвина за 7 секунд. Пингвин совсем рядом, нужно только внимательно посмотреть на картинку.

Далее можно попробовать разгадать что-то посложнее – головоломку, где нужно найти число 725 за 15 секунд. Наблюдайте за картинкой и вы быстро справитесь с задачкой.

Когда вы уже "набили руку", пробуйте разгадать сумасшедшую головоломку для настоящих гениев, в которой надо за 30 секунд найти 5 кошек. Коты могут быть где угодно, поэтому отыскать их будет крайне непросто.

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