Головоломка, от которой сойдут с ума даже гении: надо найти черепаху за 5 секунд

Попробуйте разгадать хитрую и непростую головоломку – на дорожке с красным кирпичом нужно найти черепаху, которая хорошо спряталась от вашего взгляда.

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Найдите черепашку за 5 секунд / ETimes

Когда одолевает скука и тоска, лучшим выходом из ситуации станет разгадывание головоломок. Оптические иллюзии тренируют концентрацию и позволяют увлекательно провести время. На этот раз на дорожке из красного кирпича нужно найти черепаху.

Головоломка, которую предлагает нам разгадать ETimes, по силам только очень внимательным людям. Черепашка хорошо спряталась, поэтому найти ее непросто.

На изображении – дорожка, выложенная красным кирпичом. Заметно, что на улице дневное время. Черепаха может быть где угодно. Ваша задача – найти ее всего за 5 секунд.

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Черепашку найти очень непросто, нужна максимальная концентрация внимания / ETimes

Не нашли черепашку? Подсказка – посмотрите на правый угол картинки и сместите взгляд немного в центр. Оттенок ее панциря тоже красного цвета, поэтому ее обнаружить действительно очень тяжело.

Если вам удалось найти черепашку, вы очень внимательный человек / ETimes

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку для самых внимательных. В ней нужно найти волка всего за 10 секунд. Условие усложняется тем, что волк изображен на заснеженной поляне.

Кроме того, вы можете попробовать разгадать свадебную оптическую иллюзию. Там надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту. Отгадку найдут только самые внимательные.

Также есть и головоломка для сообразительных людей. Надо убрать 2 спички, чтобы решить уравнение.

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