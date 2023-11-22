Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку

Попробуйте разгадать увлекательную головоломку – понадобится быстро найти овечку, которая отличается от других и прячется от вас на изображении.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-veselyh-i-nahodchivyh-nuzhno-za-7-sekund-nayti-ovechku-10519048.html Ссылка скопирована

Найдите необычную овечку всего за 7 секунд / Jagranjosh

Когда вас одолевает скука и рутина, попробуйте разгадывать головоломки. Так вы сможете переключить внимание и немного развлечься. На этот раз нам нужно найти овечку, которая не похожа на других.

Головоломка, которую нам советует разгадать Jagranjosh, на первый взгляд, совсем простая, однако не каждый сможет увидеть овечку, отличающуюся от других.

На картинке – овечки. Все они будто бы одинаковые. Однако среди них есть и "особенная" овечка, и именно ее вам нужно найти. Дается всего лишь несколько секунд.

видео дня

Ваша задача – обнаружить овечку за 7 секунд.

Найти овечку непросто, внимательно смотрите на картинку / Jagranjosh

Готовы? Поехали!

Не нашли овечку? Смотрите ответ на картинке.

Найти овечку непросто, внимательно смотрите на картинку / Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать сумасшедшую головоломку для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек. Оптическая иллюзия крайне непростая, придется постараться, чтобы найти всех котов.

Также можете попробовать веселую головоломку для самых находчивых, где нужно надо найти кота за 8 секунд. Кексы похожи на котов – это сделано для того, чтобы запутать ваше воображение.

Кроме того, есть и веселая головоломка для самых внимательных: надо найти кошку за 10 секунд. Оптическая иллюзия интересна тем, что кот находится на видном месте, но заметить его крайне непросто.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.