Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

Когда становится скучно, пробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии тренируют внимательность и нестандартное мышление. Их можно разгадывать как самостоятельно, так и в кругу семьи и с друзьями. На этот раз нам нужно найти лягушку.
Головоломка, которую предлагает разгадать Indiatimes, на самом деле очень простая. Достаточно внимательно изучить картинку и проявить смекалку.
На изображении – дорога с автомобилями. На центральной позиции машина, вероятно, с людьми, которые куда-то переезжают. Дорогу переходит утка с утятами.
Ваша задача – найти на картинке спрятавшуюся лягушку. На решение задачки дается всего 7 секунд.
Готовы? Поехали!
Не нашли лягушку? Ловите подсказку: лягушка сидит слева от оранжевой машиной под деревом.
Если присмотреться, можно ее легко увидеть.
Ранее мы предлагали вам разгадать невероятную головоломку для людей с высоким IQ, в которой только гений найдёт цифру "5". Дается 11 секунд, чтобы отыскать цифру.
Также вы можете обратить внимание на головоломку для проверки IQ, там нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Чтобы получить правильный ответ, надо проявить максимальную концентрацию.
Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых – нужно за 7 секунд найти овечку. На картинке, казалось бы, одинаковые овечки, но вам надо найти ту, которая отличается от других.
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