Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

Разгадайте очень хитрую и непростую головоломку – нужно найти лягушку, которая спряталась на картинке, где также изображены дорога и автомобили.

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Найдите лягушку всего за 7 секунд / Indiatimes

Когда становится скучно, пробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии тренируют внимательность и нестандартное мышление. Их можно разгадывать как самостоятельно, так и в кругу семьи и с друзьями. На этот раз нам нужно найти лягушку.

Головоломка, которую предлагает разгадать Indiatimes, на самом деле очень простая. Достаточно внимательно изучить картинку и проявить смекалку.

На изображении – дорога с автомобилями. На центральной позиции машина, вероятно, с людьми, которые куда-то переезжают. Дорогу переходит утка с утятами.

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Ваша задача – найти на картинке спрятавшуюся лягушку. На решение задачки дается всего 7 секунд.

Смотрите внимательно на картинку, чтобы найти лягушку / Indiatimes

Готовы? Поехали!

Не нашли лягушку? Ловите подсказку: лягушка сидит слева от оранжевой машиной под деревом.

Если присмотреться, можно ее легко увидеть.

Вы очень внимательный человек, если смогли отыскать лягушку / Indiatimes

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