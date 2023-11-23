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Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

Андрей Ганчук
23 ноября 2023, 15:13
Разгадайте очень хитрую и непростую головоломку – нужно найти лягушку, которая спряталась на картинке, где также изображены дорога и автомобили.
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Найдите лягушку всего за 7 секунд / Indiatimes

Когда становится скучно, пробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии тренируют внимательность и нестандартное мышление. Их можно разгадывать как самостоятельно, так и в кругу семьи и с друзьями. На этот раз нам нужно найти лягушку.

Головоломка, которую предлагает разгадать Indiatimes, на самом деле очень простая. Достаточно внимательно изучить картинку и проявить смекалку.

На изображении – дорога с автомобилями. На центральной позиции машина, вероятно, с людьми, которые куда-то переезжают. Дорогу переходит утка с утятами.

видео дня

Ваша задача – найти на картинке спрятавшуюся лягушку. На решение задачки дается всего 7 секунд.

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, чтобы найти лягушку / Indiatimes

Готовы? Поехали!

Не нашли лягушку? Ловите подсказку: лягушка сидит слева от оранжевой машиной под деревом.

Если присмотреться, можно ее легко увидеть.

Разгадка
Вы очень внимательный человек, если смогли отыскать лягушку / Indiatimes

Ранее мы предлагали вам разгадать невероятную головоломку для людей с высоким IQ, в которой только гений найдёт цифру "5". Дается 11 секунд, чтобы отыскать цифру.

Также вы можете обратить внимание на головоломку для проверки IQ, там нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Чтобы получить правильный ответ, надо проявить максимальную концентрацию.

Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых – нужно за 7 секунд найти овечку. На картинке, казалось бы, одинаковые овечки, но вам надо найти ту, которая отличается от других.

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