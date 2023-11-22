Головоломка для проверки IQ: нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд

Одна из трех картин в картинной галерее ненастоящая. Нужно отыскать ее за максимально короткое время.

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Нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, jagranjosh

Решение головоломок, ребусов и оптических иллюзий помогает тренировать мозг, развивать и укреплять внимательность к деталям. Следующая загадка заставит вас нестандартно мыслить и применять всю свою смекалку, ведь нужно будет догадаться, какая картина в картинной галерее является подделкой.

На разгадывание загадки дается всего 15 секунд, поэтому придется максимально сосредоточиться и не отвлекаться от задания, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим три картины, которые выставлены в картинной галерее. На каждой изображен какой-то интересный сюжет. Но на самом деле одна из них – фальшивая.

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Попробуйте отыскать фальшивую картину. Придется применить нестандартное мышление и подумать, что же в этих картинах может быть не так.

Не стоит думать, что все очень просто и ответ сам собой появится перед вашими глазами, ведь это не так. Придется хорошо подумать, что добраться до отгадки.

Нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд/ jagranjosh

Если вы хотите самостоятельно разгадать загадку, то не пролистывайте эту страницу в самый низ, ведь там есть отгадка.

Даем небольшую подсказку – обратите внимание на даты, когда были созданы картины. Именно они дадут толчок к тому, какая картина может быть фальшивой.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Подделка – картина с тигром/ jagranjosh

Подделка – картина с тигром, ведь в 1957 году еще не было смартфонов.

Ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой нужно найти голубя на улице города за 8 секунд. Хитрый голубь спрятался так искусно, что заметить его смогут только очень внимательные люди.

Также ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке. Спрятанное в загадке слово очень важно для каждого украинца. Придется хорошо подумать, чтобы добраться до отгадки.

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