Загадка для самых внимательных: нужно найти голубя на улице города за 8 секунд

Хитрый голубь спрятался так искусно, что заметить его смогут только очень внимательные люди.

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Надо найти спрятанного голубя за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто в водовороте ежедневных событий мы можем не замечать вокруг себя много на первый взгляд мелочей. Из-за большого количества дел и плотного ежедневного графика наша внимательность к деталям вокруг нас притупляется. В таких условиях было бы полезно время от времени устраивать "тренировки" своему мозгу и выполнять разнообразные задачи для обострения внимательности и наблюдательности.

К таким задачам, в частности, относятся ребусы, головоломки и оптические иллюзии. Следующая оптическая иллюзия предлагает найти голубя, который спрятан на улице города. Заметить пернатого будет непросто, ведь в городе есть где спрятаться, а эти птицы бывают очень хитрыми и изобретательными.

К тому же задание нужно выполнить всего за 8 секунд, что делает его еще более сложным. Готовы ли вы проверить себя, посоревноваться со временем и отыскать спрятанную птицу всего за 8 секунд?

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На картинке мы видим пешеходную улицу города, на которой пока нет людей. По правую и левую сторону улицы расположены различные магазины и другие заведения. Где-то среди этой городской архитектуры спрятался голубь, которого нужно очень быстро отыскать.

Не стоит отвлекаться ни на что другое, если вы хотите выполнить это задание максимально быстро. Придется сосредоточиться и максимально быстро проглядывать глазами все закоулки картинки, пока хитрая птица не попадется вам на глаза.

Надо найти спрятанного голубя за 8 секунд/ unsplash.com

Когда вы найдете птичку, можете предложить эту загадку своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Голубь хорошо замаскировался/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд. Среди большого количества одинаковых трехзначных чисел трудно будет заметить единственное число, которое отличается от всех остальных.

Также ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд. Слово замаскировано картинками, символами и буквами. Отгадать его будет непросто.

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