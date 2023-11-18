Сложный ребус для гениев: нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке

Спрятанное в загадке слово очень важно для каждого украинца. Придется хорошо подумать, чтобы добраться до отгадки.

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Нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Ребусы, головоломки и оптические иллюзии помогают тренировать мозг и обострять свою внимательность к деталям. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно заметить, что вам каждый раз становится легче и легче это делать.

Следующий ребус заставит вас собрать воедино все силы, ведь нужно будет разгадать, какое слово зашифровано на картинке.

На изображении мы видим буквы, которые взаимодействуют друг с другом, а также рисунок, на котором девушки держат пакеты с покупками после похода по магазинам. В каждой части ребуса зашифрована часть спрятанного слова. Поэтому нужно по очереди угадать, что означает тот или иной элемент, и только тогда переходить к следующему.

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Загадку нужно разгадать всего за 1 минуту. Не стоит думать, что этого времени очень много. Как только вы начнете выполнять задание, сразу станет понятно, что не всё так просто. Но не стоит опускать руки перед трудностями – если приложить усилия, то ваши старания будут вознаграждены и разгадка обязательно даст о себе знать.

Когда разгадаете ребус, не забудьте поделиться им со своими родными и друзьями – возможно им тоже будет интересно проверить свою внимательность и сообразительность. Тем более, что в этой загадке зашифровано очень важное для каждого украинца слово.

Нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке/ Главред

Если вы хотите разгадать эту загадку самостоятельно, то не пролистывайте страницу вниз, чтобы не портить себе впечатление и не узнать разгадку заранее.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Зашифрованное на картинке слово – свобода/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд. Среди большого количества одинаковых трехзначных чисел трудно будет заметить единственное число, которое отличается от всех остальных.

Также ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором нужно угадать слово на рисунке за 15 секунд. Слово замаскировано картинками, символами и буквами. Отгадать его будет непросто.

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