Нельзя говорить "язва": почему использовать это слово неправильно

Суржик часто преследует нас в повседневном общении. Поэтому стоит знать, какими правильными словами нужно заменять суржиковые слова.

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Почему нельзя говорить "язва"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Часто ли вам приходилось слышать в разговорах с другими людьми, что "від нервів може бути язва", или что неправильное питание или употребление определенных лекарств может вызвать возникновение "язви у шлунку"? Слово "язва" можно услышать нередко, но не всем известно, что такое слово на самом деле в украинском языке использовать нельзя.

Дело в том, что это слово относится к суржику. Поэтому стоит избегать его в речи, а вместо него использовать другое, правильное слово.

Как отмечается в словаре "украинского"суржика "Антисуржик", когда речь идет о проблемах с желудком, вместо слова "язва" нужно говорить "виразка".

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То есть когда мы описываем состояние здоровья человека, правильно будет говорить "у мого знайомого виявили виразку в шлунку", "моя знайома страждає від виразки у шлунку" и т.п.

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) присутствует слово "язва", но объясняется, что это разговорный и редко используемый вариант слова "виразка". Поэтому стоит избегать в речи слова "язва".

Слово "виразка" в СУМ объясняется как "ранка на шкірі або на слизовій оболонці (від поранення, хімічного ураження, інфекційного захворювання і т. ін.)". Также отмечается, что правильно говорить "виразка шлунка".

Ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "стульчик" и "стуло". На самом деле эти слова являются суржиком. Вместо них в украинском языке нужно использовать правильный вариант.

Также Главред ранее рассказывал, почему нельзя говорить "льготи" и какой единственный правильный вариант этого слова стоит использовать. Вместо суржикового слова, которое образовалось от прямого перевода с русского языка, нужно использовать единственное правильное слово.

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