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Почему нельзя говорить "впасти в обморок": как не совершать распространенную ошибку

Алёна Воронина
16 ноября 2023, 17:50
На самом деле такое выражение является суржиком. Стоит избегать его, а вместо этого использовать другое словосочетание.
Украинский язык, девушка
Почему нельзя говорить "впасти в обморок"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы в разговоре с другими людьми слышим историю о том, как у кого-то внезапно ухудшилось самочувствие, нередко можно услышать фразу "він впав в обморок". Но не все догадываются, что именно не так с этим высказыванием. На самом деле в украинском языке так говорить неправильно, ведь выражение "падати в обморок" является суржиком.

Именно поэтому, когда мы описываем чье-то самочувствие, нельзя говорить "дівчина впала в обморок, тому що перегрілася на сонці", "чоловіку старшого віку стало погано і він впав в обморок у черзі" и тому подобное.

Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", словосочетание "падати в обморок" нужно заменить на "непритомніти". Итак, описывая ухудшение самочувствия человека, правильно будет сказать, что "людина знепритомніла".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) присутствует слово "обморок", но отмечается, что это редко используемое слово.

В онлайн-библиотеке "Горох", в которой собраны различные словари украинского языка, приводятся такие синонимы к слову "непритомніти" ("впадати в непритомність"):

  • "втрачати пам'ять (свідомість),
  • впадати в забуття (безпам'ять, непам'ять),
  • вмлівати,
  • зомлівати,
  • мліти,
  • обмирати (розм.),
  • обімлівати (розм.)" тощо.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "льготи" и какой единственный правильный вариант этого слова стоит использовать. Вместо суржикового слова, которое образовалось от прямого перевода с русского языка, нужно использовать единственное правильное слово.

Также ранее мы рассказывали о том, почему неправильно говорить "кладбище". Некоторые суржиковые слова так прочно закрепляются в речи, что часто даже не возникает подозрения, что так говорить неправильно.

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