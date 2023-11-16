Почему нельзя говорить "впасти в обморок": как не совершать распространенную ошибку

Когда мы в разговоре с другими людьми слышим историю о том, как у кого-то внезапно ухудшилось самочувствие, нередко можно услышать фразу "він впав в обморок". Но не все догадываются, что именно не так с этим высказыванием. На самом деле в украинском языке так говорить неправильно, ведь выражение "падати в обморок" является суржиком.
Именно поэтому, когда мы описываем чье-то самочувствие, нельзя говорить "дівчина впала в обморок, тому що перегрілася на сонці", "чоловіку старшого віку стало погано і він впав в обморок у черзі" и тому подобное.
Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", словосочетание "падати в обморок" нужно заменить на "непритомніти". Итак, описывая ухудшение самочувствия человека, правильно будет сказать, что "людина знепритомніла".
В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) присутствует слово "обморок", но отмечается, что это редко используемое слово.
В онлайн-библиотеке "Горох", в которой собраны различные словари украинского языка, приводятся такие синонимы к слову "непритомніти" ("впадати в непритомність"):
- "втрачати пам'ять (свідомість),
- впадати в забуття (безпам'ять, непам'ять),
- вмлівати,
- зомлівати,
- мліти,
- обмирати (розм.),
- обімлівати (розм.)" тощо.
Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "льготи" и какой единственный правильный вариант этого слова стоит использовать. Вместо суржикового слова, которое образовалось от прямого перевода с русского языка, нужно использовать единственное правильное слово.
Также ранее мы рассказывали о том, почему неправильно говорить "кладбище". Некоторые суржиковые слова так прочно закрепляются в речи, что часто даже не возникает подозрения, что так говорить неправильно.
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