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Почему неправильно говорить "кладбище": какие два слова стоит использовать

Алёна Воронина
13 ноября 2023, 06:25
Некоторые суржиковые слова так прочно закрепляются в речи, что часто даже не возникает подозрения, что так говорить неправильно.
Украинский язык, девушка
Почему неправильно говорить "кладбище"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко, когда кто-то из знакомых рассказывает, что он ходил почтить память кого-то из погибших близких ему людей, может употребляться слово "кладбище". Но на самом деле неправильно говорить "він ходив на кладбище", или "на тому кладбищі похована моя прабабуся".

Слова "кладбище" на самом деле нет в украинском языке, это суржик. Вместо него стоит использовать два других правильных слова.

Как отмечается в словаре "украинского" суржика "Антисуржик", вместо упомянутого слова нужно употреблять слова "кладовище" и "цвинтар".

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Поэтому правильно сформулированными будут следующие фразы: "одразу поза селом було видно велике кладовище", "дорога до міста пролягала повз кладовище з могилами, яким понад сто років" и т.п.

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое определение слова "кладовище" – это "місце для поховання померлих; цвинтар, гробовище".

Ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "часи". Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать, что используется неправильное название этого предмета.

Также ранее мы рассказывали, почему слово "рубашка" говорить неправильно. Есть только одно слово, которое стоит использовать для обозначения этого вида одежды.

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