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Надо найти полярного медведя за 7 секунд: оптическая иллюзия для сообразительных

Алёна Воронина
13 ноября 2023, 06:55
У полярного медведя белая окраска меха, поэтому будет непросто заметить его среди белоснежных ледников.
Белый медведь, оптическая иллюстрация
Надо найти полярного медведя за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно найти скрытый предмет, животное или человека, помогают натренировать мозг на решение сложных задач. Если регулярно разгадывать такие загадки, очень скоро можно заметить, насколько быстрее вам это начинает удаваться. Ведь внимательность к деталям и быстрота мышления – это навыки, которые можно развивать.

Следующая загадка может очень сильно запутать, ведь нужно будет найти белого медведя среди белоснежных ледников. Задача довольно непростая: искать белое среди белого – это то же самое, что искать иголку в стоге сена.

Лишь самым терпеливым и внимательным удастся "покорить" такую загадку и выйти победителем в этой непростой игре. Готовы ли вы бросить себе вызов?

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К тому же задание нужно выполнять на время – не каждому удастся разыскать спрятанное животное всего за 7 секунд. Чтобы следить за временем, будет удобно воспользоваться таймером или секундомером.

Но если не удастся справиться за такой короткий промежуток времени, не стоит расстраиваться, ведь загадка действительно сложная. Если 7 секунд – слишком мало для поиска правильного ответа, тогда просто разгадывайте загадку, не смотря на временные промежутки.

Оптическая иллюзия
Надо найти полярного медведя за 7 секунд/ unsplash.com

Когда найдете правильный ответ, можете предложить эту оптическую иллюзию своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою внимательность.

Если вам не удается отыскать белого медведя, даем подсказку – обратите внимание на правый нижний угол картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Медведь спрятался в правом нижнем углу/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о сложном ребусе, в котором надо угадать слово, зашифрованное в картинках. Чтобы разгадать ребус, нужно угадать спрятанное содержание отдельных картинок.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд найти "странного" кота. Непросто будет заметить котика, который отличается от своих хвостатых сородичей всего по одному признаку.

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