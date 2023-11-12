Надо угадать слово, зашифрованное в картинках: лишь единицы разгадают сложный ребус

Чтобы разгадать ребус, нужно угадать спрятанное содержание отдельных картинок.

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Надо угадать слово, зашифрованное в картинках/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Ребусы – это довольно сложные загадки, ведь в них слово, которое нужно отгадать, зашифровано в комбинации рисунков с буквами и другими знаками. Каждая составная часть ребуса – рисунок или какой-то знак – указывает на одну из частей спрятанного слова.

Разгадывают такие загадки, читая их слева направо. При этом стоит ориентироваться на то, что зашифрованное слово должно быть в именительном падеже.

Ниже изображен ребус, в котором на слово-разгадку указывают две картинки и еще несколько элементов. Для корректного разгадывания стоит разъяснить значение определенных надписей и символов. Так, если вы видите надпись по формуле "какая-то цифра = какая-то буква", это означает, что в названии первого элемента букву, которая размещена под таким порядковым номером, нужно заменить на другую букву.

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В то же время изображение определенных знаков препинания – запятой, апострофа или перевернутого апострофа – означает, что от названия элемента нужно вычесть столько букв, сколько вы видите таких знаков препинания. Если символ расположен перед картинкой – тогда вычитаем буквы из начала слова, если после картинки – с конца.

Ребусы обычно могут скрывать слово или даже целую фразу. В приведенном ребусе зашифровано всего одно слово. Но разгадать его смогут только самые сообразительные и терпеливые.

Нужно сначала разгадать, какие частицы спрятанного слова зашифрованы в каждом отдельном элементе, а затем сложить эти частицы и получить готовое слово-разгадку.

Надо угадать слово, зашифрованное в картинках/ Главред, unsplash.com

Попробуйте сперва самостоятельно разгадать загадку. Не стоит делать это на скорость – главное не посоревноваться со временем, а просто найти правильный ответ. Хотя, при желании, вы можете установить себе какие-то временные ограничения.

Если вам не удается разгадать ребус, то внизу мы оставляем правильный ответ.

Скрытое слово – "листопад"/ Главред, unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд найти "странного" кота. Непросто будет заметить котика, который отличается от своих хвостатых сородичей всего по одному признаку.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти воробья в лесу за 10 секунд. Не каждому удастся сразу заметить птичку, ведь в лесу есть где спрятаться.

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