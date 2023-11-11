Почему неправильно говорить "часи": есть только один правильный вариант

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать, что используется неправильное название этого предмета.

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Почему неправильно говорить "часи"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Этот предмет незаменим у каждого дома, и без него никто не мог бы обойтись, ведь он позволяет следить за временем и узнавать, который сейчас час. Но в разговорах с другими людьми нередко можно услышать неправильный вариант названия этого предмета – "часи".

Хоть это устройство отслеживает время, в украинском язык "часами" называть его неправильно. Это слово является суржиком, оно образовалось от прямого перевода с русского языка, где именно так называется прибор, отслеживающий время.

Как отмечается в словаре украинского суржика "Антисуржик", вместо слова "часи" нужно говорить "годинник".

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Такое название также подается в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ). Там отмечается, что "годинник – це прилад для вимірювання часу протягом доби".

Поэтому правильно будет говорить: "Скільки коштує той годинник?", "Котру годину зараз показує ваш годинник?", "Мені подобається саме той годинник зі шкіряним ремінцем" и тому подобное.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "шкаф". Некоторые суржиковые слова еще не хотят "сдавать позиции" в украинском языке. Поэтому нам всем вместе нужно приложить усилия, чтобы искоренить такой языковой мусор.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "кольцо". Есть три правильных варианта названия этого предмета, которые стоит использовать вместо суржикового слова, которое образовалось от неправильного перевода.

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