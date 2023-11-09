Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Не каждому удастся сразу заметить птичку, ведь в лесу есть где спрятаться.

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Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать что-то замаскированное, помогают натренировать свою внимательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, уже очень скоро можно заметить, насколько легче становится это делать. Следующая загадка заставит вас хорошо поработать, ведь нужно будет отыскать воробья в лесу.

На разгадывание загадки дается всего 10 секунд. Поэтому придется максимально сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое.

"Хитрость" оптических иллюзий заключается в том, что они заставляют нас видеть что-то таким, каким оно не является на самом деле, или скрывают от нашего взгляда что-то важное. Так же и с этой загадкой. Если взглянуть на картинку, то с первого взгляда кажется, будто там нет никаких птичек. По крайней мере, они не попадают в поле нашего зрения. Но на самом деле там есть маленький воробей, который очень хорошо спрятан.

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Попробуйте посоревноваться со временем и отыскать птичку на скорость. Сможете ли вы выполнить задание всего за 10 секунд? А возможно вам удастся сделать это даже быстрее? В таком случае вы попадете в список самых сообразительных и внимательных людей.

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд/ unsplash.com

Но не стоит расстраиваться, если вам не удалось сделать это так быстро, ведь задача не из легких. Возможно, вам будет проще искать птичку не на время, а просто в удобном для вас темпе. В таком случае отложите в сторону часы и не подгоняйте себя.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Птица спряталась на ветке дерева/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова. Три слова, относящиеся к осени, спрятаны среди хаоса разных букв, поэтому найти их будет непросто.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти собаку среди овец за 7 секунд. Заметить лабрадора, спрятавшегося в овечьем стаде, будет непросто. Для этого придется хорошенько постараться.

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