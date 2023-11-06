Только люди с гибким мышлением увидят собаку среди овец за 7 секунд: удивительная иллюзия

Заметить лабрадора, спрятавшегося в овечьем стаде, будет непросто. Для этого придется хорошенько постараться.

https://glavred.info/life/tolko-lyudi-s-gibkim-myshleniem-uvidyat-sobaku-sredi-ovec-za-7-sekund-udivitelnaya-illyuziya-10514128.html Ссылка скопирована

Нужно найти собаку среди овец за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оптические иллюзии помогают нам тренировать наш мозг и приучать себя замечать больше деталей, чем мы замечали раньше. Попробуйте разгадывать такие загадки ежедневно хотя бы в течение недели, и уже через этих 7 дней вы с удивлением поймете, насколько гибче стало ваше мышление, и как быстро теперь вам удается разгадывать различные загадки.

Следующая оптическая иллюзия может запутать кого угодно, ведь нужно будет найти лабрадора, который спрятался среди стада овец.

Собака, очевидно, помогает пастуху справляться с его работой. Хвостатый следит за порядком во время пребывания овец на пастбище – вдруг какая-то невнимательная овечка отбьется от стада и забредет куда-то далеко сама, а потом ищи ее, "как ветра в поле".

видео дня

Но пока овцы едят сочную траву, а пастух наблюдает за ними, лабрадор решил поиграть в прятки. Он где-то так хорошо спрятался, что заметить его смогут лишь очень внимательные люди.

Попробуйте найти игривую собаку. Но задача усложняется тем, что четвероногого нужно отыскать всего за 7 секунд. Уверены ли вы, что сможете справиться за это время? Готовы ли вы испытать свои силы?

Сконцентрируйтесь на задании и постарайтесь не отвлекаться ни на что другое. Только так можно разгадать загадку максимально быстро.

Но если вам не удается справиться с этой задачей за 7 секунд, не стоит опускать руки. Отложите секундомер в сторону, чтобы он не создавал вам лишнего напряжения и не отвлекал ваше внимание, и попробуйте найти собаку на картинке, не обращая внимание на время. Нередко задача может казаться "неподъемной" именно из-за того, что вы волнуетесь из-за этого ограничения во времени. Значит разгадывание на время – не ваш вариант, просто выполняйте такие задачи, не ставя себе временных рамок. Делайте это для своего удовольствия.

Нужно найти собаку среди овец за 7 секунд/ unsplash.com

Если вам не удается найти спрятанного лабрадора, даем подсказку – присмотритесь к овечкам и обратите внимание, нигде ли за ними не выглядывает заинтересованная морда собаки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Пес хорошо спрятался/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о запутанной осенней загадке, в которой нужно за 7 секунд найти солнышко на картинке. Насекомое спряталось среди разнообразных осенних предметов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти помидор среди тыкв за 8 секунд. Этот сорт тыкв имеет красноватый оттенок, поэтому найти среди них помидор – то же самое, что искать иголку в стоге сена.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.