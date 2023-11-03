Надо найти помидор среди тыкв за 8 секунд: осенняя загадка для самых внимательных

Решение головоломок и оптических иллюзий помогает улучшить внимательность и влияет на скорость нашего мышления. В новой оптической иллюзии нужно найти помидор, который спрятан среди большого количества тыкв.
На поиски дается всего 8 секунд, поэтому придется быть терпеливыми и ни на что не отвлекаться.
На картинке с осенним настроением мы видим собранный урожай тыкв. Часть из них выкладывали на прицеп на колесах, а другую часть, которая не поместилась туда, разложили на земле.
Но во время сбора урожая возникла путаница, и среди тыкв кто-то нечаянно забыл помидор, который должен был лежать вообще в другом месте со своим краснобокими друзьями, которые росли на соседней с тыквами грядке.
Нужно оперативно исправить эту ситуацию – найти "незваного гостя" и вернуть его туда, где сложены помидоры.
Попробуйте засечь время и отыскать утерянный овощ на скорость. Внимательно осматривайте все закоулки картинки, ведь помидор может быть спрятан где угодно.
Если вам не удается найти помидор, даем небольшую подсказку – обратите внимание на ту кучу тыкв, которые лежат на прицепе.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти букву В среди Р за 5 секунд. От количества одинаковых букв на картинке будет расплываться в глазах. Но тем, у кого очень быстрое мышление, удастся разгадать эту загадку.
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