Почему говорить "головокружіння" неправильно: какое правильное слово стоит использовать

Вместо суржикового слова, которое мы часто слышим, нужно использовать другое правильное слово.

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Почему говорить "головокружіння" неправильно/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У многих людей хотя бы раз в жизни было ощущение, когда перед глазами всё "плывет", ноги подкашиваются, и хочется сесть или лечь, а иначе есть риск просто упасть. Когда кто-то из знакомых описывает нам такие ощущения, нередко можно услышать в его описании ситуации слово "головокружіння".

На первый взгляд это слово не вызывает никаких подозрений, ведь напоминает нам словосочетание "крутиться голова". Но на самом деле слово "головокружіння" – это суржик, у которого "растут ноги" от русского "головокружение".

Слово "головокружіння" можно найти в украинских словарях, однако там рядом с ним есть примечание, что оно редкоупотребляемое. Поэтому лучше избегать именно этого слова и заменять его в речи чисто украинским аналогом.

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Вместо суржикового слова нужно использовать слово "запаморочення".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), "запаморочення – это состояние, при котором человек теряет возможность ясно воспринимать действительность, понимать, мыслить.

Ранее мы рассказывали, почему неправильно говорить "зеркало". Часто это суржиковое слово само "просится" на язык, и есть риск допустить ошибку, ведь неправильный вариант очень похож на правильный.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя употреблять слово "бабушка". На самом деле слово "бабушка" – это суржик, который образовался от дословного перевода с русского языка. Стоит заменить это слово одним из нескольких правильных вариантов.

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