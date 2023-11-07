Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

Одна из самых популярных в Украине сельскохозяйственных культур, которую выращивают и употребляют в пищу по всей территории нашего государства, по иронии судьбы часто называется словом, которое на самом деле является суржиком. Слово "картошка" так прочно вошло в речь, что многие даже не догадываются о неправильности его применения.
Такое суржиковое слово довольно распространено. Но нужно использовать правильный вариант, который закреплен в украинском языке.
Согласно словарю "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "картошка" стоит использовать слово "картопля". Также эту сельскохозяйственную культуру можно называть "бараболя".
При этом "картопля" имеет очень много диалектов, и в разных частях нашего государства его могут называть по-разному. Так, согласно со Словарем диалектных и малоупотребительных слов, "картоплю" в разных уголках Украины могут называть следующим образом:
- "бандурки",
- "барабулі (барабуля)",
- "боришка",
- "бульба",
- "буля",
- "бундурки",
- "гандибурка",
- "картофлі",
- "кромплі (крумплі)",
- "мандибурка".
Ранее мы рассказывали, почему слово "совпадение" неверно. Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "позор" и "опозориться". Часто суржик так прочно входит в речь, что трудно провести грань между правильными и неправильными словами.
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