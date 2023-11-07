Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

Нередко суржик так прочно закрепляется в языке, что его употребление даже не вызывает подозрений.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-govorit-kartoshka-kakoy-pravilnyy-variant-slova-stoit-ispolzovat-10514620.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить "картошка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Одна из самых популярных в Украине сельскохозяйственных культур, которую выращивают и употребляют в пищу по всей территории нашего государства, по иронии судьбы часто называется словом, которое на самом деле является суржиком. Слово "картошка" так прочно вошло в речь, что многие даже не догадываются о неправильности его применения.

Такое суржиковое слово довольно распространено. Но нужно использовать правильный вариант, который закреплен в украинском языке.

Согласно словарю "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "картошка" стоит использовать слово "картопля". Также эту сельскохозяйственную культуру можно называть "бараболя".

видео дня

При этом "картопля" имеет очень много диалектов, и в разных частях нашего государства его могут называть по-разному. Так, согласно со Словарем диалектных и малоупотребительных слов, "картоплю" в разных уголках Украины могут называть следующим образом:

"бандурки",

"барабулі (барабуля)",

"боришка",

"бульба",

"буля",

"бундурки",

"гандибурка",

"картофлі",

"кромплі (крумплі)",

"мандибурка".

Ранее мы рассказывали, почему слово "совпадение" неверно. Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "позор" и "опозориться". Часто суржик так прочно входит в речь, что трудно провести грань между правильными и неправильными словами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.