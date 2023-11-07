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Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

Алёна Воронина
7 ноября 2023, 06:25
Нередко суржик так прочно закрепляется в языке, что его употребление даже не вызывает подозрений.
Украинский язык, девушка
Почему нельзя говорить "картошка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Одна из самых популярных в Украине сельскохозяйственных культур, которую выращивают и употребляют в пищу по всей территории нашего государства, по иронии судьбы часто называется словом, которое на самом деле является суржиком. Слово "картошка" так прочно вошло в речь, что многие даже не догадываются о неправильности его применения.

Такое суржиковое слово довольно распространено. Но нужно использовать правильный вариант, который закреплен в украинском языке.

Согласно словарю "украинского" суржика "Антисуржик", вместо слова "картошка" стоит использовать слово "картопля". Также эту сельскохозяйственную культуру можно называть "бараболя".

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При этом "картопля" имеет очень много диалектов, и в разных частях нашего государства его могут называть по-разному. Так, согласно со Словарем диалектных и малоупотребительных слов, "картоплю" в разных уголках Украины могут называть следующим образом:

  • "бандурки",
  • "барабулі (барабуля)",
  • "боришка",
  • "бульба",
  • "буля",
  • "бундурки",
  • "гандибурка",
  • "картофлі",
  • "кромплі (крумплі)",
  • "мандибурка".

Ранее мы рассказывали, почему слово "совпадение" неверно. Нередко мы можем даже не догадываться, что использованные нами слова на самом деле суржик.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "позор" и "опозориться". Часто суржик так прочно входит в речь, что трудно провести грань между правильными и неправильными словами.

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