Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

От хаоса, царящего среди расположенных на картинке букв, просто будут разбегаться глаза. Лишь самым терпеливым удастся найти утерянную букву.

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Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Регулярное решение головоломок и оптических иллюзий помогает повысить внимательность к деталям. Часто в жизни мы не замечаем вокруг себя очень много деталей, которые достойны внимания. Но если развивать такой навык, то положительные изменения в своем восприятии можно заметить уже очень быстро.

Следующая загадка заставит глаза разбегаться, ведь нужно будет найти букву Р среди большого количества букв В.

Задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение дается всего 8 секунд. Поэтому придется делать всё быстро, чтобы уложиться в это время.

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Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку в целом – вдруг вам удастся сразу заметить, где же спряталась непослушная буква. Если такой прием не удался, тогда начинайте проглядывать все буквы, двигаясь взглядом по строкам или по столбцам – как вам удобно.

Ориентироваться на время в этой задаче очень важно, ведь только так можно определить уровень вашей внимательности и скорости вашего мышления. Но если вам не удалось уложиться в предложенные 8 секунд, не стоит разочаровываться. В таком случае лучше отложите в сторону часы, телефон или другое устройство, с помощью которого вы засекали время, и просто сконцентрируйтесь на выполнении задания в своем темпе.

Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд/ Главред

Если вам не удается найти букву Р среди В, даем подсказку – внимательно присмотритесь к участку поближе к левому нижнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Буква Р – ближе к левому нижнему углу/ Главред

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти собаку среди овец за 7 секунд. Заметить лабрадора, спрятавшегося в овечьем стаде, будет непросто. Для этого придется хорошенько постараться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 среди восьмерок за 10 секунд. От такого количества одинаковых цифр на картинке просто будет пестреть в глазах. Только самые внимательные люди в таких условиях найдут единственную спрятанную тройку.

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