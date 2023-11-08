УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 06:55
От хаоса, царящего среди расположенных на картинке букв, просто будут разбегаться глаза. Лишь самым терпеливым удастся найти утерянную букву.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Регулярное решение головоломок и оптических иллюзий помогает повысить внимательность к деталям. Часто в жизни мы не замечаем вокруг себя очень много деталей, которые достойны внимания. Но если развивать такой навык, то положительные изменения в своем восприятии можно заметить уже очень быстро.

Следующая загадка заставит глаза разбегаться, ведь нужно будет найти букву Р среди большого количества букв В.

Задача усложняется еще и тем, что на ее выполнение дается всего 8 секунд. Поэтому придется делать всё быстро, чтобы уложиться в это время.

видео дня

Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку в целом – вдруг вам удастся сразу заметить, где же спряталась непослушная буква. Если такой прием не удался, тогда начинайте проглядывать все буквы, двигаясь взглядом по строкам или по столбцам – как вам удобно.

Ориентироваться на время в этой задаче очень важно, ведь только так можно определить уровень вашей внимательности и скорости вашего мышления. Но если вам не удалось уложиться в предложенные 8 секунд, не стоит разочаровываться. В таком случае лучше отложите в сторону часы, телефон или другое устройство, с помощью которого вы засекали время, и просто сконцентрируйтесь на выполнении задания в своем темпе.

Оптическая иллюзия
Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд/ Главред

Если вам не удается найти букву Р среди В, даем подсказку – внимательно присмотритесь к участку поближе к левому нижнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Буква Р – ближе к левому нижнему углу/ Главред

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти собаку среди овец за 7 секунд. Заметить лабрадора, спрятавшегося в овечьем стаде, будет непросто. Для этого придется хорошенько постараться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 среди восьмерок за 10 секунд. От такого количества одинаковых цифр на картинке просто будет пестреть в глазах. Только самые внимательные люди в таких условиях найдут единственную спрятанную тройку.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе США ответили, давят ли на Киев

Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе США ответили, давят ли на Киев

07:26 Мир
ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

06:50 Украина
Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

05:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:26

Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе США ответили, давят ли на Киев

06:55

Нужно найти букву Р среди В за 8 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

06:50

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

06:30

Какой сегодня праздник 8 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:25

Почему нельзя говорить "кольцо": как правильно называть это украшение

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
06:10

Украинскому народу сейчас не до дешевых разговоров о Залужноммнение

05:00

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

04:35

Как быстро вырастить гранат из косточки: 100% способ получить цветущее дерево

03:30

Ваше авто будет чистым за считанные секунды: мужчина показал гениальный лайфхак

Реклама
03:03

В постели с королевой эпатажа: Мадонна не смогла скрыть бюст под фатой

02:35

"Благоприятное время": эксперт объяснил, почему Зеленскому выгодны выборы-2024

02:12

Как понять, что кошка беременна: 3 признака, которые нельзя игнорировать

01:40

В чем разница между маслинами и оливками: как производители могут обмануть покупателей

07 ноября, вторник
23:50

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

23:38

Какие обогреватели работают без электричества: топ покупок для блэкаутов

23:14

"Рыдаю взахлеб": в семье Леси Никитюк случилось горе

22:59

"Завтра исторический день для Украины": Зеленский раскрыл детали решения ЕС

22:58

"Выборы двойников, а не президента": в ГУР рассказали, как в России изменится власть

22:15

Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

22:07

Потап после вечеринки с россиянами в Дубае рассказал, что делает в Эмиратах

Реклама
22:02

"Покусала Фарион": Слава Каминская отругала подписчиков, отстаивая личные границы

21:35

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

21:32

"РФ прибегает к покушениям": в ГУР прокомментировали гибель помощника Залужного

21:26

Тощий Киркоров удивил своим внешним видом

21:15

Россия вывела "Калибры" в Черное море после длительной паузы

20:59

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах

20:50

Взорвали гордость Черноморского флота: в ГУР раскрыли детали операции в Крыму

20:27

Сдать "внутренний фронт" - максимально тупой сценарий для Украинымнение

20:10

Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров: депутаты раскрыли детали

19:58

Забытый мамин лайфхак всего за 120 грн уничтожит черную "подошву" на носкахВидео

19:57

Драматические метаморфозы: внучка Софии Ротару осталась без длинных локонов

19:43

В США просят Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине

19:20

Налетят дожди и ворвется сильный ветер: Украину накрывает серьезная непогода

19:10

Как трагедия с другом Залужного стала плодородным полем для россиянмнение

19:06

Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ

18:50

Удары по Новороссийску: эксперт сообщил, о возможности поражения кораблей РФ

18:28

Нардеп от Порошенко опозорился "инсайдом" про Залужного: сеть "вскипела"

18:02

Чем опасно дежавю: магия ясновидения или проблемы с головой

17:58

"Они всё еще под завалами": стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка

17:34

Блокирование вступления в ЕС: Киев ответил на скандальное заявление Будапешта

Реклама
17:28

НААУ преступно игнорирует темное прошлое Алексея Шевчука и назначила его своим спикером актуально

17:27

Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе

17:25

Нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова: осенняя загадка для умников

17:15

Польша блокирует движение грузовиков из Украины: в ГПСУ раскрыли важный нюанс

17:08

РФ готовится к атаке критической инфраструктуры: в ВСУ раскрыли возможный сценарий

17:01

Штраф 1000 евро: почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00

16:40

Проснулся - и уже не помнишь: почему мы забываем сны после пробуждения

16:28

Самый любимый соус Mcdonald's из 2-х ингредиентов: шеф-повар раскрыл рецепт

16:20

Когда закончится война в Украине: военный ВСУ дал прогноз

16:07

Голый пупок и кудри: Alyosha показала дерзкий образ в стиле нулевых

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять