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Нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова: осенняя загадка для умников

Алёна Воронина
7 ноября 2023, 17:25
Три слова, относящиеся к осени, спрятаны среди хаоса разных букв, поэтому найти их будет непросто.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Разгадывание оптических иллюзий и головоломок помогает держать мозг "в форме" и развивать свою смекалку и наблюдательность. Не стоит пренебрегать такой простой возможностью устроить "разминку" своему мозгу, ведь это занимает очень мало времени, а дает очень много пользы.

Следующая загадка требует очень сильного терпения и внимательности, ведь нужно будет найти три осенних слова на запутанной картинке. Эти слова спрятаны среди хаоса разнообразных букв, поэтому для их поиска нужно будет хорошо постараться.

На поиски этих трех слов дается всего 15 секунд. Поэтому придется максимально сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое.

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От такого потока букв, которые расположены в строки и не складываются ни в какие слова, просто будут разбегаться глаза. Среди этого набора букв есть только три слова, которые выделяются из общего потока. Но найти их будет непросто. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Попробуйте засечь время с помощью секундомера или таймера и выполнить это задание на скорость. Возможно вам даже удастся отыскать спрятанные слова не за 15 секунд, а скорее.

Оптические иллюстрации
Нужно найти 3 осенние слова на картинке/ Главред

Когда справитесь с этой задачей, можете также предложить загадку своим родным и друзьям – вдруг они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптические иллюстрации
Спрятанные слова – "листя", "осінь" и "дощ"/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 среди восьмерок за 10 секунд. От такого количества одинаковых цифр на картинке просто будет пестреть в глазах. Только самые внимательные люди в таких условиях найдут единственную спрятанную тройку.

Также ранее мы рассказывали о запутанной осенней загадке, в которой нужно за 7 секунд найти солнышко на картинке. Насекомое спряталось среди разнообразных осенних предметов.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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