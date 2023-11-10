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Нужно за 8 секунд найти "странного" кота: оптическая иллюзия, которую разгадают не все

Алёна Воронина
10 ноября 2023, 06:55
Непросто будет заметить котика, который отличается от своих хвостатых сородичей всего по одному признаку.
Кот, оптическая иллюзия
Нужно за 8 секунд найти "странного" кота/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com, Главред

Разгадывание оптических иллюзий – это вызов, который готовы себе бросить не все. Ведь большинство таких загадок лишь на первый взгляд могут казаться легкими. Когда же начинаете их разгадывать, появляются все "подводные камни", и оказывается, что не всё так просто. Но самые смелые так легко не сдаются, не так ли? Так может и вы принадлежите к числу таких сообразительных смельчаков?

В этой оптической иллюзии нужно найти котика, который отличается от всех своих сородичей, что изображены на картинке. У животного есть только один признак, который отличает его от других котов.

Найти "странного" котика среди множества других хвостатых будет непросто – придется приглядываться к каждому из них в отдельности. А все мы знаем, насколько коты бывают хитрыми и как искусно они умеют прятаться.

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Задача усложняется еще и тем, что на поиски котика есть всего 8 секунд. Так что придется еще и учитывать фактор времени и спешить с поиском правильного решения.

Попробуйте сосредоточиться, ни на что не отвлекаться и отыскать зверюшку за этот короткий промежуток времени. А возможно вы очень внимательный человек, и вам удастся побить рекорд и найти четвероногого домашнего любимца даже быстрее, чем за 8 секунд?

Оптическая иллюстрация, кот
Нужно за 8 секунд найти кота, который отличается от других/ ua.depositphotos.com, Главред

Если вам не удается найти кота, отличающегося от других, даем подсказку – обратите внимание на хвосты всех котов. Именно там спрятана разгадка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюстрация, кот
У одного из котов немного короче хвост/ ua.depositphotos.com, Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти букву Р среди В за 8 секунд. От хаоса, царящего среди расположенных на картинке букв, просто будут разбегаться глаза. Лишь самым терпеливым удастся найти утерянную букву.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова. Три слова, относящиеся к осени, спрятаны среди хаоса разных букв, поэтому найти их будет непросто.

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