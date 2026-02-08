Космический монстр рядом: опасный астероид-гигант может протаранить Луну

Новые наблюдения, запланированные на 2026 год, помогут точнее оценить траекторию астероида 2024 YR4.

Астероид 2024 YR4, который ранее рассматривался как потенциальная угроза для Земли, вновь оказался в центре внимания ученых — теперь из-за возможного риска для Луны.

Объект обнаружили в конце 2024 года в рамках системы ATLAS, пишет IFLScience.

Первоначальные расчеты допускали небольшую вероятность его столкновения с Землей в 2032 году, из-за чего астероид временно попал в список наиболее опасных. Однако по мере уточнения орбиты этот сценарий практически исключили. При этом обновленные данные показали: вероятность удара по Луне все еще сохраняется и оценивается примерно в 4%.

По оценкам НАСА, возможное столкновение не повлияет на движение Луны, но может привести к образованию кратера диаметром около километра и выбросу большого количества обломков. Часть из них способна вызвать заметные метеорные потоки, а также создать угрозу для спутников и будущих лунных миссий.

Ученые подчеркивают, что 2024 YR4 стал важным сигналом: системы планетарной защиты должны учитывать не только риски для Земли, но и опасности в окололунном пространстве. Новые наблюдения, запланированные на 2026 год, помогут точнее оценить траекторию астероида и окончательно прояснить, представляет ли он реальную угрозу.

