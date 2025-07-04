Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

Вы узнаете:
- Какую песню впервые спели в космосе
- Кто был исполнителем первой песни во Вселенной
Украина известна своим первенством во многих сферах и отраслях. В частности Павел Попович стал первым украинцем, который побывал в космосе. Но мало кто знает о еще одном его достижении.
Главред узнал, что во время полета в космос советского космического корабля "Восток-4" 12 августа 1962 года украинец стал первым человеком в мире, который спел в космосе песню. Об этом Суспільному рассказала волонтер Марина Квитка.
В этот день впервые состоялась радио- и видеосвязь между экипажами двух кораблей в космосе и Центром управления полетами на Земле. Тогда, по словам волонтера, прозвучала украинская после "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".
Исполнил ее космонавт для еще одного украинца - конструктора космических кораблей Сергея Королева. Выяснилось, что это была его любимая песня и во время исполнения Поповича Королев подпевал ее на Земле.
"Когда летал, вспоминал Украину, мой родной Узин, тополя у дороги, ивы над Росью, дом, в котором вырос, родных, друзей. И так захотелось домой", - делился Попович своими впечатлениями после полета.
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Об источнике: Суспільне
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