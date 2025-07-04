Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

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Кто спел на украинском в космосе / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

Какую песню впервые спели в космосе

Кто был исполнителем первой песни во Вселенной

Украина известна своим первенством во многих сферах и отраслях. В частности Павел Попович стал первым украинцем, который побывал в космосе. Но мало кто знает о еще одном его достижении.

Главред узнал, что во время полета в космос советского космического корабля "Восток-4" 12 августа 1962 года украинец стал первым человеком в мире, который спел в космосе песню. Об этом Суспільному рассказала волонтер Марина Квитка.

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В этот день впервые состоялась радио- и видеосвязь между экипажами двух кораблей в космосе и Центром управления полетами на Земле. Тогда, по словам волонтера, прозвучала украинская после "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Исполнил ее космонавт для еще одного украинца - конструктора космических кораблей Сергея Королева. Выяснилось, что это была его любимая песня и во время исполнения Поповича Королев подпевал ее на Земле.

"Когда летал, вспоминал Украину, мой родной Узин, тополя у дороги, ивы над Росью, дом, в котором вырос, родных, друзей. И так захотелось домой", - делился Попович своими впечатлениями после полета.

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Об источнике: Суспільне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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