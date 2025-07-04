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Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилось

Руслана Заклинская
4 июля 2025, 14:33
164
Канада - одна из крупнейших стран мира, которая отличается не только своей природной красотой и мультикультурностью, но и уникальной политической системой.
Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилось
Почему в Канаде нет президента / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ОП

Вы узнаете:

  • Какая система власти в Канаде
  • Кто является главой государства
  • Почему в Канаде нет президента

Канада - одна из самых стабильных и демократических стран мира, которая сочетает в себе британские традиции монархии с современной парламентской системой. Ее государственное устройство часто вызывает интерес, ведь, в отличие от большинства стран, она имеет короля, но не имеет президента. Главред выяснил, кому принадлежит власть в Канаде и кто возглавляет государство.

    Кому принадлежит власть в Канаде

    Канада - конституционная монархия, в которой носителем власти является корона, представленная законно - монархом. На практике власть осуществляется через избранную власть, но формально принадлежит королю через разделение между "Королем в Совете" (исполнительная ветвь), "Королем в Парламенте" (законодательная) и "Королем в Суде" (судебная).

    видео дня

    Законодательная власть разделена между федеральным парламентом и законодательными органами провинций. Исполнительную власть осуществляет правительство, которое отвечает перед парламентом.

    Кто сейчас король Канады

    Нынешним королем Канады является Чарльз III, пояснил YouTube-блогер на канале Your Canadian Guide. Он стал главой государства после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, в 2022 году. Хотя он является официальным главой государства, его роль является преимущественно церемониальной. Его функции в Канаде выполняет генерал-губернатор - представитель монарха, назначенный по рекомендации премьер-министра Канады.

    Что в Канаде вместо президента

    В отличие от президентских республик, таких как США или Франция, в Канаде нет президента как главы государства. Вместо этого главой государства является монарх, а его официальным представителем на федеральном уровне - генерал-губернатор. Сейчас эту роль выполняет Мэри Саймон, которая представляет короля и осуществляет рутину государственных обязанностей от его имени. В провинциях аналогичную роль выполняют лейтенант-губернаторы.

    Главой исполнительной власти является премьер-министр - лидер политической партии, получившей большинство мест в Палате общин. Именно премьер-министр возглавляет правительство, формирует кабинет министров и определяет политический курс страны. В 2025 году должность премьер-министра занимает Марк Карни.

    Смотрите видео о том, почему в Канаде нет президента:

    Какой тип власти в Канаде

    Канада - парламентская демократия с конституционной монархией. Власть принадлежит короне, но реализуется через парламентскую систему:

    • Монарх формально возглавляет все ветви власти, но не участвует в управлении.
    • Генерал-губернатор выполняет его функции в Канаде.
    • Правительство во главе с премьер-министром осуществляет ежедневное управление страной.

    Канада является федеративным государством, состоящим из десяти провинций и трех территорий, каждая из которых имеет собственный уровень власти. Политическая система Канады сочетает элементы монархии и демократии, основанной на верховенстве права и разделении властей. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти четко разграничены. Таким образом, Канада является классическим примером стабильной парламентской демократии с британским наследием в государственном устройстве.

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    Об источнике: Your Canadian Guide

    Your Canadian Guide - это YouTube-канал, посвященный канадской политике, истории, транспорту, урбанизму и другим актуальным темам, связанным с Канадой. На канале есть 153 видео, которые помогут лучше понять эту страну. На него подписались 1,73 тысячи пользователей

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