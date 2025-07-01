Почему на самом деле в СССР 'варили' и гладили белье: странный ритуал наших бабушек

Ранее кипячение и глажка белья были обязательными домашними процедурами, однако далеко не для красоты.

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Тайны гигиены в СССР - зачем белье "варили" и гладили до блеска / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Почему люди кипятили белье

Как именно кипятили белье в СССР

Зачем варили постельное белье

Обычай кипятить и гладить белье кажется сегодня архаичным и даже странным, ведь современные технологии позволяют быстро и эффективно поддерживать чистоту без таких трудоемких процессов. Однако еще совсем недавно эти действия были неотъемлемой частью домашнего быта, игравшей важную роль в обеспечении гигиены, комфорта и здоровья семьи.

Главред узнал, почему в СССР люди кипятили и гладили белье.

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Почему раньше люди кипятили белье

До появления современных стиральных машин и эффективных моющих средств, кипячение белья было основным методом его очистки. Этот процесс позволял удалять стойкие загрязнения, жирные пятна и дезинфицировать ткань. Высокая температура воды способствовала растворению грязи и уничтожению бактерий, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к чистой воде и моющим средствам. Кроме того, кипячение помогало отбеливать белое белье, возвращая ему свежий вид.

Как раньше кипятили белье в СССР

В Советском Союзе, когда стиральные машины были редкостью, хозяйки использовали большие кастрюли или специальные чугунные выварки для кипячения белья, пишет Телеграф. Процесс включал замачивание белья в растворе из золы, соды или мыла, после чего его кипятили на плите или в печи. Этот метод был трудоемким и требовал значительных усилий, но позволял достичь желаемого результата.

Смотрите видео, как кипятить одежду и белье:

Зачем варили постельное белье

Постельное белье, в частности простыни и наволочки, часто подвергались кипячению из-за регулярного контакта с телом, что приводило к накоплению пота, кожного жира и других загрязнений. Кипячение помогало не только очистить ткань, но и дезинфицировать ее, что было особенно важно для предотвращения распространения болезней и поддержания гигиены.

Кипячение помогало и уничтожить бактерии, вирусы и паразитов, которые могли оседать на тканях. Особенно это касалось постельного белья, одежды маленьких детей и нижнего белья. В условиях недостаточного доступа к качественной воде и гигиеническим средствам кипячение было одним из самых надежных методов дезинфекции.

Почему раньше гладили белье

Глажка белья раньше была не только эстетической традицией, но и важным гигиеническим мероприятием. Под воздействием высокой температуры утюга уничтожались остатки бактерий и пылевых клещей. Кроме этого, глажка помогала придать ткани ухоженный вид - делать ее гладкой и свежей, что было особенно важно в условиях ограниченных ресурсов и отсутствия современных средств для стирки. Хорошо выглаженное белье повышало комфорт во время сна и было признаком порядка и опрятности в доме.

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