Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцов

Руслана Заклинская
30 июня 2025, 20:58
113
Раскрыты неочевидные правила обращения в Японии, о которых знают не все.
Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцов
В Японии обращение по имени может быть оскорблением / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему в японской культуре обращение по имени является редкостью
  • Что такое "yobisute"
  • Почему японцы обращаются друг к другу преимущественно по фамилии

В японской культуре обращение по имени - редкость и часто считается слишком личным или даже фамильярным. Это связано с высоким уровнем формальности и иерархичностью японского общества, где важную роль играет уважение к статусу собеседника.

Почему в Японии не обращаются по именам

В Японии большое значение придается возрастным, профессиональным и социальным иерархиям. Поэтому обращение по имени без почетного суффикса считается слишком фамильярным или даже невежливым, если отношения не очень близкие, рассказала Главреду филолог Сенив Дарья, которая изучает японский язык, литературу и культуру. Такое обращение - "yobisute" - возможно только между очень близкими друзьями или в семейном кругу.

видео дня

Использование имени без надлежащего суффикса, например -сан, может расцениваться как грубость или пренебрежение. Обращение по имени приемлемо только в тесном кругу друзей, среди близких людей или в детской среде.

Почему в Японии люди называют себя по фамилии

По словам специалиста, обращение по фамилии демонстрирует взаимное уважение. Фамилии у японцев идут перед именем и служат напоминанием об этой связи. Самый распространенный формат - фамилия + "-сан" (Mr/Ms) - это нейтральный признак вежливости.

Что у японцев идет первым, имя или фамилия

Законный и традиционный порядок - сначала фамилия, потом имя (например, Ямамото Юкио). В западном оформлении (в англоязычных СМИ и документах) порядок часто меняют на "имя-фамилия" - это следствие исторического влияния Запада.

Можно ли в Японии обращаться по имени

Обращение по имени возможно, но только в определенных ситуациях - с близкими друзьями, в семье, к детям или с согласия самого лица. Обычно к имени добавляют суффиксы "-чян" (для близких или детей) или "-кун" (для ребят, младших по возрасту или статусу), объяснила блогер @amai.scool в TikTok.

Смотрите видео с объяснением японских обращенных суффиксов:

@amai.school Ответ пользователю @?? Об обращении в японском - тут?? #японский язык#японія??#японияукраина♬ Air Force One - ODD EYE CIRCLE (ARTMS)

В рабочей или официальной среде обращение по имени безконтекстно - крайне редкое. Поэтому обычно в Японии употребляют только фамилию + суффикс "-сан" или титул (например, "Бучо-сан" - главе отдела).

Вас также может заинтересовать:

Что известно об Amai School?

"Школа Амай" - это профиль, который предлагает курсы японского языка. Школа активно продвигает свои услуги в Instagram под ником @amai.school5. Она имеет более 49,7 тысяч подписчиков и более 3,7 тысяч активных следящих в TikTok. Через социальные сети школа предлагает обучение японскому языку и знакомит с культурой Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Япония новости Японии культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина

Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина

21:23Война
Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

20:42Война
Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Последние новости

21:40

Почему жители Припяти не знали, что такое дефицит: неизвестные страницы жизни города

21:23

Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит УкраинаВидео

20:58

Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцовВидео

20:42

Почему холодная вода в жару опасна: названы напитки, которые нельзя пить летомВидео

20:42

Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
20:32

После слухов о романе с Налчаджиоглу: Ирина Билык отказалась от мужчин

20:09

Замороженные миллиарды РФ начинают двигаться: какую сумму Канада передала Украине

19:58

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:57

Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

Реклама
19:54

Как будут проходить выборы после войны - Вениславский раскрыл детали

19:52

Штрафы взлетели в 100 раз: популярное нарушение ПДД будет стоить бешеных денег

19:36

Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

19:22

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

19:17

Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

19:10

Приговор Путину стал ближе: почему из-за спецтрибунала бесятся даже "хорошие русские"мнение

18:48

Россия поскандалила с давним "союзником": у Путина сделали заявление

18:42

Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны

18:22

В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

18:06

"Войска получили спецзадание, есть результаты": важное заявление Зеленского о фронте

17:41

Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу

Реклама
17:40

Огурцы будут свежими и хрустящими дольше: гениальный способ храненияВидео

17:32

Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

17:18

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:17

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:01

Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчасВидео

16:33

В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

16:31

Евро взлетел до невиданного рекорда, доллар рванул вверх: курс валют на 1 июля

16:30

Наступление РФ захлебывается: что пошло не так и грозит ли Украине новый фронт, прогноз

16:18

ВСУ пошли вперед и выбили "элитные" части РФ: в Генштабе назвали направление

16:08

1000 дронов за ночь: украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ

15:42

"Серая" зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

15:35

Как определить характер по помаде: простой психологический тест для женщин

15:24

Мастер маскировки: как Леся Никитюк скрывала беременность

15:18

С золотым пистолетом и мега-дорогими часами: сын Кадырова отгулял свадьбу

15:10

Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

14:40

Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

14:31

Как узнать свою судьбу по дате рождения – пошаговая инструкция

14:22

Гигантский крокодил-долгожитель: ученых ошеломила история потомка динозавровВидео

14:17

Что нужно обязательно сделать летом с помидорами - будет девать некудаВидео

14:15

Где 4 лица: только "самые острые глаза" смогут их заметить за 5 секунд

Реклама
13:33

РФ идет на прорыв и готовит новый штурм на Сумщине: названы опасные направления

13:30

Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

13:22

Сколько раз в месяц нужно причащаться: священник дал объяснениеВидео

13:16

Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

12:48

РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

12:37

"Дети ругают, что это вредно": Камалия призналась в тайной зависимости

12:35

Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

12:23

Мобилизация женщин с сентября: в ЦПД обратились к украинцам с важным заявлением

12:20

Трампа просили надавить на РФ, но он остался нерешительным - президент Чехии

12:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Весам - предупреждение, Скорпионам - хорошо подумать

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять