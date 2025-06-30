Почему в Японии не обращаются по имени - правила, которые удивят европейцов

Раскрыты неочевидные правила обращения в Японии, о которых знают не все.

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В Японии обращение по имени может быть оскорблением / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему в японской культуре обращение по имени является редкостью

Что такое "yobisute"

Почему японцы обращаются друг к другу преимущественно по фамилии

В японской культуре обращение по имени - редкость и часто считается слишком личным или даже фамильярным. Это связано с высоким уровнем формальности и иерархичностью японского общества, где важную роль играет уважение к статусу собеседника.

Почему в Японии не обращаются по именам

В Японии большое значение придается возрастным, профессиональным и социальным иерархиям. Поэтому обращение по имени без почетного суффикса считается слишком фамильярным или даже невежливым, если отношения не очень близкие, рассказала Главреду филолог Сенив Дарья, которая изучает японский язык, литературу и культуру. Такое обращение - "yobisute" - возможно только между очень близкими друзьями или в семейном кругу.

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Использование имени без надлежащего суффикса, например -сан, может расцениваться как грубость или пренебрежение. Обращение по имени приемлемо только в тесном кругу друзей, среди близких людей или в детской среде.

Почему в Японии люди называют себя по фамилии

По словам специалиста, обращение по фамилии демонстрирует взаимное уважение. Фамилии у японцев идут перед именем и служат напоминанием об этой связи. Самый распространенный формат - фамилия + "-сан" (Mr/Ms) - это нейтральный признак вежливости.

Что у японцев идет первым, имя или фамилия

Законный и традиционный порядок - сначала фамилия, потом имя (например, Ямамото Юкио). В западном оформлении (в англоязычных СМИ и документах) порядок часто меняют на "имя-фамилия" - это следствие исторического влияния Запада.

Можно ли в Японии обращаться по имени

Обращение по имени возможно, но только в определенных ситуациях - с близкими друзьями, в семье, к детям или с согласия самого лица. Обычно к имени добавляют суффиксы "-чян" (для близких или детей) или "-кун" (для ребят, младших по возрасту или статусу), объяснила блогер @amai.scool в TikTok.

Смотрите видео с объяснением японских обращенных суффиксов:

В рабочей или официальной среде обращение по имени безконтекстно - крайне редкое. Поэтому обычно в Японии употребляют только фамилию + суффикс "-сан" или титул (например, "Бучо-сан" - главе отдела).

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