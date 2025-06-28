У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предки

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь поразил мир, раскрыв свое украинское происхождение и посетив родовое гнездо своих предков в Одесской области.

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У премьера Франции нашли украинские корни - где жили его предки / Коллаж Главред, фото: instagram.com/gabrielattal, скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Габриэль Атталь украинские корни

Где находится имение Курисов

Самый молодой премьер-министр Франции Габриэль Атталь не так давно посетил небольшой городок в Одесской области, где когда-то жили его предки украинские шляхтичи Курисы, оставившие после себя дворец, больницу, телеграф и даже метеостанцию. Об этом говорится в сюжете проекта "Затерянный мир" на 2+2.

Главред выяснил, каково происхождение самого молодого премьер-министра в истории Франции.

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Украинские корни Габриэля Атталя

"Это очень волнующий момент - побывать на месте, о котором рассказывал мне мой дед", - признался Габриэль Атталь во время визита в Украину вместе со своей матерью Марий Декурис.

Как говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на телеканале 2+2, далекий предок французского премьера Петр Курис - был конным казаком Полтавского полка. Его внук Иван Курис, генерал российской армии, получил за службу земли на юге Украины - более 5 тысяч гектаров в Одесской области. Именно здесь род Курисов построил роскошный дворец и развитую инфраструктуру.

"Первая телефонизация того времени! Они были в лидерах развития инфраструктурных вопросов, очень активно занимались коневодством, были связаны с известной в Лондоне семьей Альбрантов, которые занимались лошадьми, породами, селекцией", - рассказал соучредитель "Фонда имени Ивана Куриса" Дмитрий Волошенков.

Смотрите видео о том, как потомок украинской шляхты стал премьером Франции:

Гости из Франции почтили память предков, зажигая поминальную свечу в храме, где похоронены пять поколений рода Курисов. Также они получили ценные подарки - старинную икону, фотографии семьи и марку с портретом Габриэля Атталя. Особым упоминанием стал уникальный артефакт - французская сабля, найденная неподалеку от дворца.

"Я считаю, что этот артефакт заслуживает места в музее, но я обязательно сопровожу его соответствующей надписью", - отметил премьер-министр Франции.

Сегодня потомки украинских аристократов живут в разных уголках мира. Их истории, как и наследие, до сих пор хранятся в архивах, фамильных имениях и памяти потомков - тех, кто, подобно Атталю, не забывает о своем украинском происхождении.

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Телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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