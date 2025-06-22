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Что означает слово "Украина" - правда, которую годами скрывала российская пропаганда

Юрий Берендий
22 июня 2025, 20:05
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Значение слова "Украина" вызывает немало споров, однако источники доказывают, что это название появилось до Российской империи и имеет глубокие корни.
Что означает слово 'Украина' - правда, которую годами скрывала российская пропаганда
Что означает слово Украина - происхождение слова Украина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Происхождение слова Украина
  • Что означает слово Украина

Этимология слова "Украина" является важным ключом к пониманию формирования украинской идентичности и территории, а его корни уходят в глубокую древность, задолго до появления Российской империи.

Главред выяснил значение слова Украина.

видео дня

Что означает Украина

"Впервые слово появилось в "Повести временных лет", где летописец рассказывает о смерти Переяславского князя Владимира Глебовича", - рассказывает автор проекта "Между прочим, история".

Именно с тех времен термин начал постепенно приобретать вес - от географического определения до национального символа.

Особенно значимым слово стало в период Хмельнитчины в XVII веке.

"(Когда, - ред.) термин "Украина" начал восприниматься как название определенной политической и этнической единицы", - подчеркивает исторический блогер.

Смотрите видео об этимологии слова Украина:

Российская пропаганда долгое время навязывала версию, что название "Украина" якобы означает "окраину" Российской империи. Но автор отмечает: "Мы видим использование этого слова задолго до создания Российской империи".

Относительно происхождения слова есть несколько версий. По одной из них, оно связано с наречием "у края", то есть территория на границе. По другой - с существительным "край", что означает "родная земля" или "страна".

"Країна - в значении "родная земля"", что значительно больше соответствует современному пониманию слова "Украина", - объясняет он.

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Что известно о YouTube канале "Между прочим, история"

"Между прочим, история" - это украиноязычный YouTube-канал, который освещает интересные, часто малоизвестные исторические факты в легком и доступном формате. Канал имеет около 1 300 подписчиков. Канал сочетает короткие шортсы с полноформатными роликами, ориентированными на широкую аудиторию, которая интересуется историей. Формат подачи напоминает "живой разговор", благодаря чему информация воспринимается легко и непринужденно.

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