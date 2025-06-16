Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный факт

Юрий Берендий
16 июня 2025, 17:51
78
Историк Александр Алферов объяснил, как и почему в 1990-х годах появился термин "русские" и какое значение он имел для постсоветской России.
Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный факт
Откуда взялись русские и при чем здесь Ельцин - как появилось слово русские / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Откуда взялись русские
  • Кто такие русские
  • Какова история термина русские

Популярное ныне слово "русские" на самом деле появилось в нашем обиходе совсем недавно и имеет политическую подоплеку. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов, раскрыв малоизвестные факты из истории этого термина.

Главред выяснил происхождение слова россияне.

видео дня

Как появилось слово русские

"Откуда взялись русские? Друзья, сейчас я вам все объясню", - обращается эксперт.

По словам историка, термин "русские" до 1990-х годов был фактически неупотребляемым в широком смысле. Он изредка появлялся в контексте белой эмиграции, то есть у тех, кто покинул Российскую империю или Советский Союз после революции или во времена гражданской войны.

"История эта достаточно интересна тем, что термин "русские" на самом деле был неупотребляемым. И встречается иногда, особенно когда идет эта речь об эмиграции российской, этой белой эмиграции..."", - отметил он.

Однако именно распад Советского Союза стал ключевым моментом, когда политическая элита России столкнулась с необходимостью нового идентификатора для населения нового государства. Именно тогда тогдашний президент РФ Борис Ельцин обратился к этому понятию.

"Термин популярность набирает, когда совок распался, а Ельцин думает: а как мне обращаться к согражданам? Товарищи? Нет. И тогда мы подсказали термин Борис Николаевич - "россияне"", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, откуда взялись русские:

Этим словом пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность населения, оставшегося после распада СССР. По замыслу властей, новое понятие должно было стать интеграционным инструментом.

"Этим термином пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность этого государства, образовавшегося в результате распада совка", - рассказывает Алферов.

Поэтому, как заключает историк, термин "русские" появился в 1990-х годах и был введен не как историческая категория, а как политический конструкт для новой идентичности граждан постсоветской России.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

18:24Война
РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробности

17:25Политика
Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

17:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится

В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"

"Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Последние новости

18:59

Комары не выдерживают этого запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельно

18:24

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

17:51

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

17:28

Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

17:25

РФ предложила вернуть украинских детей в обмен на кое-что: Зеленский раскрыл подробностиВидео

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
17:20

Евро резко подорожал: в Украине переписали цены на валюту

17:17

Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ "Хортица"

17:14

Теперь официально: Леся Никитюк подтвердила, что ждет первенца

16:59

Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу

Реклама
16:44

Краденые "инновации" СССР: ТОП-5 изобретений, которые россияне скопировали у ЗападаВидео

16:30

"Такого не делал никто": один из банков начисляет кэшбек за зарплаты

16:22

"Болезненный момент": что готовит Польша для Украины при президентстве НавроцкогоВидео

16:01

"Россияне пойдут на настоящие переговоры": Горбач назвал сроки, когда война "застынет"Видео

15:38

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

15:24

Кошелек будет трещать: Вселенная "озолотит" три знака зодиака в ближайшее время

15:22

Завершено возвращение тел погибших украинцев: что дальше и сколько удалось вернуть

15:17

"Уничтожить гарантированно": РФ выдвинула наглое требование для завершения войны

15:17

Когда ходить и что категорически нельзя делать на кладбище: объяснение священниковВидео

15:15

Почему геймеры продают и покупают аккаунты в играх новости компании

14:54

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 24 секунды

Реклама
14:53

"Давали лишний вес": Екатерина Тышкевич поменялась до неузнаваемости

14:16

Мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян – СМИ

14:07

Цена стремительно летит в пропасть: популярный овощ в Украине дешевеет

13:55

Гороскоп на завтра 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

13:48

Потап за границей попал в больницу: "Благодарность врачам"

13:46

Слизни и улитки исчезнут: садоводов призвали оставить в саду один напитокВидео

13:13

РФ может устроить провокации из Беларуси: в ГПСУ раскрыли тревожный сценарий

13:12

"Европа созревает к решительным действиям": Горбач сказал, нанесет ли ЕС жесткий удар по РФВидео

13:12

Новые доплаты для пенсионеров: кто сможет получить дополнительных 300 гривен в июле

13:00

"Отсутствуют доказательства об участии в военных действиях": с активиста Шабунина взыщут налоговый долг в 126 тыс грн

12:30

День донора: как сотрудники БаДМ спасают жизни и меняют отношение к донорству новости компании

12:21

РФ планировала оккупацию Мариуполя задолго до 2022 года: появились доказательства

12:15

Ударит +30 градусов: стала известна дата сильной жары

12:14

Тайное послание Путина Зеленскому: неожиданная версия визита Вучича в УкраинуВидео

12:05

Что выгоднее - покупать или продавать доллары сейчас: окончательный ответ эксперта

12:05

В честь годовщины: Dorofeeva показала редкое фото со свадьбы с Кацуриным

11:50

Никакой "оси зла" не существуетмнение

11:34

Что делать со старыми иконами: священник дал ответВидео

11:14

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

11:11

Мобилизация в армию: в ВСУ назвали, кому повестки вручат в первую очередь

Реклама
11:04

Цены растут как на дрожжах: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

10:39

3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне

10:22

Уже в разы дешевле: в Украине упали цены сразу на несколько базовых продуктов

10:20

Прыгнет ли доллар к новым вершинам: прогноз банкира на ближайшее время

10:20

РФ ночью ударила по Украине 138 дронами: сколько удалось сбить

10:17

В Киеве гремели взрывы: что известно о пострадавших и "прилетах" после удара РФ

09:25

Путин хочет отвлечь внимание от войны и переманить Трампа на свою сторону - ISW

09:10

Зеленский встретится с Трампом: СМИ узнали место и дату переговоров

08:45

Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю: возник пожар, есть погибшиеВидео

08:26

Карта Deep State онлайн за 16 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять