Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный факт

О чем говорится в материале:
- Откуда взялись русские
- Кто такие русские
- Какова история термина русские
Популярное ныне слово "русские" на самом деле появилось в нашем обиходе совсем недавно и имеет политическую подоплеку. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов, раскрыв малоизвестные факты из истории этого термина.
Главред выяснил происхождение слова россияне.
Как появилось слово русские
"Откуда взялись русские? Друзья, сейчас я вам все объясню", - обращается эксперт.
По словам историка, термин "русские" до 1990-х годов был фактически неупотребляемым в широком смысле. Он изредка появлялся в контексте белой эмиграции, то есть у тех, кто покинул Российскую империю или Советский Союз после революции или во времена гражданской войны.
"История эта достаточно интересна тем, что термин "русские" на самом деле был неупотребляемым. И встречается иногда, особенно когда идет эта речь об эмиграции российской, этой белой эмиграции..."", - отметил он.
Однако именно распад Советского Союза стал ключевым моментом, когда политическая элита России столкнулась с необходимостью нового идентификатора для населения нового государства. Именно тогда тогдашний президент РФ Борис Ельцин обратился к этому понятию.
"Термин популярность набирает, когда совок распался, а Ельцин думает: а как мне обращаться к согражданам? Товарищи? Нет. И тогда мы подсказали термин Борис Николаевич - "россияне"", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, откуда взялись русские:
Этим словом пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность населения, оставшегося после распада СССР. По замыслу властей, новое понятие должно было стать интеграционным инструментом.
"Этим термином пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность этого государства, образовавшегося в результате распада совка", - рассказывает Алферов.
Поэтому, как заключает историк, термин "русские" появился в 1990-х годах и был введен не как историческая категория, а как политический конструкт для новой идентичности граждан постсоветской России.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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