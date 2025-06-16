Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный факт

Историк Александр Алферов объяснил, как и почему в 1990-х годах появился термин "русские" и какое значение он имел для постсоветской России.

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Откуда взялись русские и при чем здесь Ельцин - как появилось слово русские / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Откуда взялись русские

Кто такие русские

Какова история термина русские

Популярное ныне слово "русские" на самом деле появилось в нашем обиходе совсем недавно и имеет политическую подоплеку. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов, раскрыв малоизвестные факты из истории этого термина.

Главред выяснил происхождение слова россияне.

видео дня

Как появилось слово русские

"Откуда взялись русские? Друзья, сейчас я вам все объясню", - обращается эксперт.

По словам историка, термин "русские" до 1990-х годов был фактически неупотребляемым в широком смысле. Он изредка появлялся в контексте белой эмиграции, то есть у тех, кто покинул Российскую империю или Советский Союз после революции или во времена гражданской войны.

"История эта достаточно интересна тем, что термин "русские" на самом деле был неупотребляемым. И встречается иногда, особенно когда идет эта речь об эмиграции российской, этой белой эмиграции..."", - отметил он.

Однако именно распад Советского Союза стал ключевым моментом, когда политическая элита России столкнулась с необходимостью нового идентификатора для населения нового государства. Именно тогда тогдашний президент РФ Борис Ельцин обратился к этому понятию.

"Термин популярность набирает, когда совок распался, а Ельцин думает: а как мне обращаться к согражданам? Товарищи? Нет. И тогда мы подсказали термин Борис Николаевич - "россияне"", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, откуда взялись русские:

Этим словом пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность населения, оставшегося после распада СССР. По замыслу властей, новое понятие должно было стать интеграционным инструментом.

"Этим термином пытались нейтрализовать многоэтничность и разноконфессиональность этого государства, образовавшегося в результате распада совка", - рассказывает Алферов.

Поэтому, как заключает историк, термин "русские" появился в 1990-х годах и был введен не как историческая категория, а как политический конструкт для новой идентичности граждан постсоветской России.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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