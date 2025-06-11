Можно ли верить в Бога, но не ходить в церковь - священник удивил ответом

Многие спрашивают, можно ли искренне верить в Бога, не посещая храм - священник ПЦУ объясняет, почему такая вера будет неполной.

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Можно ли быть верующим, но не ходить в церковь - почему ходят в церковь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Можно ли быть верующим, но не ходить в церковь

Как называется вера в Бога без церкви

Обязательно ли ходить в церковь

Вера без посещения храма - возможна ли она? Этот вопрос беспокоит многих современных христиан. Священник Волынской епархии Православной церкви Украины в видео на YouTube дает четкое объяснение, что такая вера может существовать, но она будет неполной.

Главред выяснил, можно ли верить в Бога, но не посещать церковь.

Где в Библии написано, что нужно ходить в церковь

"Можно верить в Бога, но наша вера в данном случае тогда будет неполной. Потому что Священное писание нам говорит в одном из посланий: вера без дела мертва", - подчеркнул священнослужитель.

По словам священника, посещение храма это не просто внешнее проявление религиозности, а глубокий внутренний рост. Храм - это место особой Божьей благодати, которое помогает человеку меняться, бороться с грехами и поддерживать других в молитве.

"Только в храме человек может научиться полноценно бороться со своими искушениями. Только в Церкви человек имеет возможность молиться не просто за себя, но и за других людей, которые пришли в храм Божий", - добавил священник.

Смотрите видео о том, почему нужно ходить в церковь:

Он напомнил, что хотя Бог есть везде и слышит каждую молитву, именно в храмах присутствует особая молитвенная атмосфера, которая способствует более глубокому духовному единению.

"На Земле есть особые места, где по-особенному есть благодать и милость Божья. И эти места называются храмами", - отметил представитель ПЦУ.

Таким образом, ответ на вопрос "обязательно ли ходить в церковь" звучит четко: можно не ходить - но тогда ваша вера будет неполной и менее действенной.

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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