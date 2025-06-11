Авиация ВСУ уничтожила секретный объект РФ на Курщине: СМИ сообщили о потерях

Россияне жалуются, что Украина уничтожила дорогую электронику и не только.

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Оккупанты опасаются, что в их рядах завелся "крот", который сдал координаты склада / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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Украинская авиация ударила по ангару оккупантов в Курской области

Россияне заявили о повышении эффективности работы авиации ВСУ

В Глушковском районе Курской области страны-агрессора России оккупационные войска зафиксировали 4 удара по важному ангару. Как сообщают росСМИ, украинская авиация попала по секретному складу в селе Кульбаки.

Россияне утверждают, что на этом складе хранились не боеприпасы и военная техника, а кое-что значительно важнее - системы РЭБ и дорогая электроника.

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По оценкам оккупантов, в последнее время украинская авиация начала более эффективно работать и поражать объекты на территории Курской области. Они даже опасаются, что в российской группировке Север завелся "крот", который и сдает координаты важных объектов РФ на Курщине.

В том числе и потому, что, как утверждают СМИ, в ночь на 11 июня был нанесен удар по расположению десантников в селе Марьино.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские военные на территории Курской области продолжают выполнять боевые задачи. В частности в районе населенного пункта Теткино ВСУ почти непрерывно атакуют россиян.

Накануне в штабе группировки войск Север страны-агрессора России обсуждали план вывода 1 батальона 56 десантного полка из Тёткино из-за окружения группировки украинскими войсками.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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