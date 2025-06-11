Не США: СМИ выяснили, кто был посредником в скрытых контактах Украины и РФ

Главное:
- В Индии заявили о посредничестве между Украиной и Россией
- Украина передавала РФ сообщения о ситуации с безопасностью на ЗАЭС
Между Украиной и страной-агрессором Россией время от времени был тайный контакт. И помогала его поддерживать странам Индия. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.
Он заявил во время визита в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза, что Индия передавала сообщения в частности относительно ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.
Речь идет о ситуации, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел передать Москве информацию о безопасности атомной электростанции.
"Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной своей роли. Если мы можем чем-то помочь... мы открыты, но мы не навязываем себя", - подчеркнул он, комментируя посредничество между Украиной и РФ.
Позиция Индии относительно войны в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что его страна поддерживает диалог и дипломатию, как способы установления мира в Украине. Моди подчеркнул, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя.
Ранее стало известно, что во время полномасштабной войны состоялась встреча Моди с Путиным, во время которой индийский премьер в очередной раз заговорил о поддержке мирного урегулирования войны в Украине.
После этого премьер-министр Индии рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Моди пытался убедить кремлевского диктатора остановить войну.
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