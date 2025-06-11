Не США: СМИ выяснили, кто был посредником в скрытых контактах Украины и РФ

Премьер страны открыл карты относительно тайных контактов Киева и Москвы.

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Индия стала посредницей между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/DrSJaishankar

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В Индии заявили о посредничестве между Украиной и Россией

Украина передавала РФ сообщения о ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Между Украиной и страной-агрессором Россией время от времени был тайный контакт. И помогала его поддерживать странам Индия. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.

Он заявил во время визита в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза, что Индия передавала сообщения в частности относительно ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

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ЗАЭС / Инфографика: Главред

Речь идет о ситуации, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел передать Москве информацию о безопасности атомной электростанции.

"Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной своей роли. Если мы можем чем-то помочь... мы открыты, но мы не навязываем себя", - подчеркнул он, комментируя посредничество между Украиной и РФ.

Позиция Индии относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что его страна поддерживает диалог и дипломатию, как способы установления мира в Украине. Моди подчеркнул, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя.

Ранее стало известно, что во время полномасштабной войны состоялась встреча Моди с Путиным, во время которой индийский премьер в очередной раз заговорил о поддержке мирного урегулирования войны в Украине.

После этого премьер-министр Индии рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Моди пытался убедить кремлевского диктатора остановить войну.

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