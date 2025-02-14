Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

Нью-Дели уже отказался от совместной с Москвой программы создания боевого самолета, а теперь РФ ждет новый удар.

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Индия может больше не покупать российские истребители СУ-57 / Коллаж: Главред, фото Википедия, сайт президента РФ

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Моди и Трамп договариваются о военных контрактах

Индия, вероятно, будет покупать американское оружие вместо российского

Соединенные Штаты намерены увеличить объемы военных поставок в Индию, начиная с 2025 года. В перспективе Вашингтон планирует обыграть Россию и предоставить Нью-Дели новейшие истребители F-35 вместо Су-57. Об этом сообщает Reuters.

"Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конце концов обеспечить Индию малозаметными истребителями F-35", - заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами. видео дня

Хотя он не уточнил конкретных сроков реализации этой сделки, стоит отметить, что продажа передовых военных технологий за границу обычно занимает много лет.

Официальный Нью-Дели не спешит подтверждать эту информацию.

"Сейчас это то, что находится на стадии предложения", - прокомментировал министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Су-57 / Инфографика: Главред

Заявление Трампа может серьезно изменить планы Индии по закупке российских истребителей "пятого поколения". К тому же, ранее Нью-Дели уже отказался от совместной с Москвой программы создания боевого самолета на базе Су-57.

Стоит напомнить, что на фоне заявлений об усилении сотрудничества, Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности увеличение поставок американской нефти и газа в Индию.

Упадок сотрудничества Индии и РФ - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на Reuters, новые санкции США затронут поставки нефти РФ в Индию. Так, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев в связи с введением новых ограничений, направленных на сокращение доходов страны-агрессора.

Впоследствии журналисты Reuters также сообщили, что из-за американских санкций Китай и Индия отказываются от российской нефти. Это важно в контексте того, что ранее почти 20% импорта нефти Китая и более 30% индийского приходилось именно на российскую нефть.

В материале Bloomberg также говорится о том, что Индия вслед за Китаем отвернулась от России. Издание подтвердило, что в Нью-Дели отказались принимать нефтяные танкеры, против которых США ввели санкции.

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