Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

Даяна Швец
14 февраля 2025, 15:28
196
Нью-Дели уже отказался от совместной с Москвой программы создания боевого самолета, а теперь РФ ждет новый удар.
Моди, Путин, РФ, Индия, СУ-57
Индия может больше не покупать российские истребители СУ-57 / Коллаж: Главред, фото Википедия, сайт президента РФ

Главное:

  • Моди и Трамп договариваются о военных контрактах
  • Индия, вероятно, будет покупать американское оружие вместо российского

Соединенные Штаты намерены увеличить объемы военных поставок в Индию, начиная с 2025 года. В перспективе Вашингтон планирует обыграть Россию и предоставить Нью-Дели новейшие истребители F-35 вместо Су-57. Об этом сообщает Reuters.

"Мы увеличим военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конце концов обеспечить Индию малозаметными истребителями F-35", - заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами.

видео дня

Хотя он не уточнил конкретных сроков реализации этой сделки, стоит отметить, что продажа передовых военных технологий за границу обычно занимает много лет.

Официальный Нью-Дели не спешит подтверждать эту информацию.

"Сейчас это то, что находится на стадии предложения", - прокомментировал министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Су-57 инфографика
Су-57 / Инфографика: Главред

Заявление Трампа может серьезно изменить планы Индии по закупке российских истребителей "пятого поколения". К тому же, ранее Нью-Дели уже отказался от совместной с Москвой программы создания боевого самолета на базе Су-57.

Стоит напомнить, что на фоне заявлений об усилении сотрудничества, Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, в частности увеличение поставок американской нефти и газа в Индию.

Упадок сотрудничества Индии и РФ - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на Reuters, новые санкции США затронут поставки нефти РФ в Индию. Так, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев в связи с введением новых ограничений, направленных на сокращение доходов страны-агрессора.

Впоследствии журналисты Reuters также сообщили, что из-за американских санкций Китай и Индия отказываются от российской нефти. Это важно в контексте того, что ранее почти 20% импорта нефти Китая и более 30% индийского приходилось именно на российскую нефть.

В материале Bloomberg также говорится о том, что Индия вслед за Китаем отвернулась от России. Издание подтвердило, что в Нью-Дели отказались принимать нефтяные танкеры, против которых США ввели санкции.

Больше международных новостей:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

F-35 Дональд Трамп Владимир Путин военный самолет международная политика Су-57 новости Индии Нарендра Моди
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторами

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторами

16:05Политика
Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

15:28Мир
С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:23Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Последние новости

16:05

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторами

16:02

Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

15:56

Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

15:54

Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средствоВидео

15:28

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
15:23

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:22

В Украину вернули тела 757 павших защитников

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отцаВидео

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

Реклама
15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

14:36

"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

14:30

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

13:40

Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США

13:38

Можно ли праздновать 40-летие: окончательный ответ священникаВидео

13:36

100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении врага с севера

13:13

Украинские защитники трогательно поздравили любимых с Днем святого ВалентинаФотоВидео

13:01

Жених Леси Никитюк намекнул на свадьбу: "Жена говорит"

12:51

План США и удар по ЧАЭС: Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

Реклама
12:48

Встреча Зеленского и Вэнса отложена из-за доработки США проекта меморандума – СМИ

12:38

Не просто наклейка: что означает желтый круг с тремя черными точками на авто

12:33

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвал точную дату

12:30

"Солдат отвели": где из-за масштабных потерь на фронте агрессоры "дали драпака"

12:14

Моди сделал заявление о завершении войны в Украине: что сказал

11:51

Как правильно использовать металлическую губку: что можно и нельзя ею мыть

11:51

Трамп дал шанс на мир, но переговоры может вести только Зеленский – Макрон

11:23

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

11:08

В Мюнхене все злые из-за удара РФ по ЧАЭС, США много инвестировали в укрытие - ОПФото

10:58

Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры: в США выдвинули требование

10:57

Девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ: в Сети раскрыли детали прилетов

10:53

Еще не испытывала такой боли: Кардашьян ошарашила видом спины после корсета

10:49

Большинство использует неправильно: для чего нужен ящик под духовкой

10:37

После "голого" Грэмми: Канье Уэст и его жена разводятся

10:31

Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Обезьянам - встреча, Змеям - споры

10:19

Цены рекордно обвалились: какой популярный овощ теперь стоит копейки

10:16

США могут разместить войска в Украине: Вэнс назвал условие

09:44

Нужно ли снимать белую пенку во время приготовления супа: ответ удивит

09:33

РФ ударила по укрытию ЧАЭС, защищающему мир от радиации: Зеленский сделал заявлениеФото

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 15 февраля: Ракам - большие деньги, Девам - веселье

09:00

В Украину идет опасная погода: каким регионам приготовиться

08:48

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

08:46

Поздравления с Днем святого Валентина - нежные картинки и слова для любимых

08:44

РФ скоро столкнется с новыми проблемами: в ISW описали, что ждет Россию

08:00

Распад России ближе, чем кажется: почему Путину нужно опасаться шарфов и региональных элитмнение

07:46

Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии: что известно

06:55

Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

06:10

Путин и его Маск(а)мнение

05:05

Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять