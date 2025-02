Переговоры о мире 'на носу': в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Ключевые выводы ISW:

Владимир Путин не намерен искать компромиссов в будущих мирных переговорах по завершению войны против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав разговоры экс-президента США Дональда Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В отчете ISW отмечается, что, согласно официальному заявлению Кремля, Путин подчеркнул Трампу необходимость "устранения первопричин" войны и выразил готовность к переговорам.

Аналитики отмечают, что власти РФ трактуют "первопричины" конфликта как якобы нарушение НАТО обязательств по нерасширению на восток. Это, по их мнению, подтверждает, что Кремль стремится диктовать свою волю Западу и "не заинтересован в компромиссе в этом требовании".

Также в отчете говорится о возможности обмена территорий Курской области РФ на украинскую. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявили, что этому не бывать.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 февраля Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам главы Штатов, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы.

После звонка Путину состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Как рассказал лидер Украины, президенты говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что разговор был "хорошим и конкретным". Также он отметил, что Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.