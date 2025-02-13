Переговоры о мире 'на носу': в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

В разговоре с Трампом Путин выразил готовность к переговорам.

https://glavred.info/world/peregovory-o-mire-na-nosu-v-isw-obyasnili-na-kakie-ustupki-gotov-poyti-putin-10639172.html Ссылка скопирована

ISW раскрыл настоящую тактику Путина в переговорах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Ключевые выводы ISW:

Путин не готов к уступкам в переговорах

Медведев и Песков раскрыли истинные планы Кремля

Владимир Путин не намерен искать компромиссов в будущих мирных переговорах по завершению войны против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав разговоры экс-президента США Дональда Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В отчете ISW отмечается, что, согласно официальному заявлению Кремля, Путин подчеркнул Трампу необходимость "устранения первопричин" войны и выразил готовность к переговорам.

видео дня

Аналитики отмечают, что власти РФ трактуют "первопричины" конфликта как якобы нарушение НАТО обязательств по нерасширению на восток. Это, по их мнению, подтверждает, что Кремль стремится диктовать свою волю Западу и "не заинтересован в компромиссе в этом требовании".

Также в отчете говорится о возможности обмена территорий Курской области РФ на украинскую. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявили, что этому не бывать.

"Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время предстоящих переговоров и будет пытаться достичь лишь того мирного соглашения, которое удовлетворит все его требования по Украине", - подытожили аналитики.

Переговоры о мире - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 февраля Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам главы Штатов, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы.

После звонка Путину состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Как рассказал лидер Украины, президенты говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что разговор был "хорошим и конкретным". Также он отметил, что Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны.

Больше новостей о завершении войны:

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред