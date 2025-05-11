У Лаврова отвергли перемирие и разразились резким "условием" Путина

Кратко:
- Россия отвергает перемирие на 30 дней
- Москва хочет начать переговоры без прекращения огня
Так называемый представитель Министерства иностранных дел российских оккупантов Мария Захарова заявила, что агрессор Россия сначала "хочет" начать переговоры с Украиной, и только потом обсуждать перемирие. Дескать, это условие Путина, которое, мол, не учли на Банковой.
Как сообщают пропагандисты ТАСС, она прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского, в котором он призвал Москву к 30-дневному прекращению огня перед возможными переговорами.
По словам Захаровой, Россия сначала, мол, хочет, чтобы обсуждались "первопричины войны", а потом уже перемирие.
"На Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина, судя по реакции Киева на предложение о переговорах… Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, тогда разговор о перемирии", - подчеркнула "спикер" МИД РФ Мария Захарова.
Путин предложил Украине переговоры в Турции – реакция Киева:
Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 11 мая, глава Кремля Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Мол, Россия готова говорить без предварительных условий, но, дескать, обсуждать "устранение первопричин конфликта". От перемирия на 30 дней, на котором настаивали Украина и Запад, Путин де-факто отказался.
В Кремле "хотят" говорить на условиях "реальной ситуации" на поле боя и учитывать "результаты" переговоров в Стамбуле, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
Украина готова говорить с Россией, но при одном условии, сказал президент Владимир Зеленский. В частности, Кремль должен согласиться на полное перемирие на 30 дней. Причем с 12 мая. И тогда Киев будет готов разговаривать с Москвой.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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