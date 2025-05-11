У Лаврова отвергли перемирие и разразились резким "условием" Путина

В России сделали заявление о позиции Москвы по 30-дневному перемирию.

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Сначала переговоры, потом перемирие - пропагандистка Захарова / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Россия отвергает перемирие на 30 дней

Москва хочет начать переговоры без прекращения огня

Так называемый представитель Министерства иностранных дел российских оккупантов Мария Захарова заявила, что агрессор Россия сначала "хочет" начать переговоры с Украиной, и только потом обсуждать перемирие. Дескать, это условие Путина, которое, мол, не учли на Банковой.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, она прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского, в котором он призвал Москву к 30-дневному прекращению огня перед возможными переговорами.

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По словам Захаровой, Россия сначала, мол, хочет, чтобы обсуждались "первопричины войны", а потом уже перемирие.

"На Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина, судя по реакции Киева на предложение о переговорах… Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, тогда разговор о перемирии", - подчеркнула "спикер" МИД РФ Мария Захарова.

Путин предложил Украине переговоры в Турции – реакция Киева:

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 11 мая, глава Кремля Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Мол, Россия готова говорить без предварительных условий, но, дескать, обсуждать "устранение первопричин конфликта". От перемирия на 30 дней, на котором настаивали Украина и Запад, Путин де-факто отказался.

В Кремле "хотят" говорить на условиях "реальной ситуации" на поле боя и учитывать "результаты" переговоров в Стамбуле, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Украина готова говорить с Россией, но при одном условии, сказал президент Владимир Зеленский. В частности, Кремль должен согласиться на полное перемирие на 30 дней. Причем с 12 мая. И тогда Киев будет готов разговаривать с Москвой.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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