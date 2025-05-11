У Зеленского назвали Путину главное условие для начала переговоров с Россией

Агрессор Россия должна подтвердить свою готовность завершить войну, сказал Андрей Ермак.

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Украина призвала Россию пойти на тридцатидневное прекращение огня уже с 12 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Россия должна доказать свое стремление к миру

Москве следует полностью прекратить огонь с 12 мая

Для запуска полноценного мирного процесса Россия должна принять предложение о прекращении огня на 30 дней. Впоследствии можно обсуждать и другие вопросы. Киев ждет, что Москва согласится прекратить огонь уже с 12 мая.

В своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что сначала Россия должна согласится на тридцатидневное прекращение огня. Именно такой шаг должен подтвердить готовность Москвы к завершению войны.

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"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня - это первый шаг к завершению войны, и он подтвердит готовность России закончить убийства", - сказал Ермак.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина придерживается последовательной позиции. Для мира нужны конкретные шаги, а именно – прекращение огня с 12 мая, на которое должна согласиться Россия.

"Позиция Украины является последовательной. Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны - это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, после чего можно вести переговоры", - подчеркнул Андрей Сибига.

Предложение Путина Украине по переговорам и реакция Киева – главные новости:

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры, которые можно провести в Стамбуле 15 мая. Москва, мол, готова говорить с Киевом без предварительных условий. Впрочем, Россия будет стремиться, дескать, устранить первопричины конфликта.

Кремль "хочет" переговоров, учитывая "реальную ситуацию" на поле боя, сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Также РФ "требует" учесть так называемые результаты стамбульских переговоров 2022 года.

То, что Россия задумалась о завершении войны – хороший знак, сказал президент Владимир Зеленский. Но Москва должна согласиться на всеобъемлющее прекращение огня уже с 12 мая. И тогда Украина будет готова к переговорам.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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