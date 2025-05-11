"Это хороший знак": Зеленский отреагировал на выступление Путина

Зеленский отметил, что "россияне задумались о войне", но ждет прекращения огня.

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Зеленский отреагировал на выступление Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Зеленский:

Первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня

Нет смысла продолжать убийство даже на день

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле.

Об этом он написал в Телеграм.

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"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийство даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - сказал президент.

Заявление Путина - детали

Ночью 11 мая Путин сделал экстренное заявление, в котором предложил прямые переговоры с Украиной. Путин считает, что они могут состояться 15 мая в Турции. Дескать, Россия готова говорить без предварительных условий, но "чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу".

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что "условием" России для переговоров является учитывание "реальной ситуации" на поле боя. Кремль ждет "ответа Киева".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последнее выступление российского диктатора Владимира Путина, в котором тот фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая, вместо этого предложив переговоры в Стамбуле 15 мая. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение Путина по возобновлению с Украиной прямых переговоров "первым шагом, но недостаточным".

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