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Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

Андрей Ганчук
11 мая 2025, 07:27
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Путин назвал "СВО" войной против Украины и фактически отказался от 30-дневного перемирия.
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин ночью выступил с экстренным заявлением, в рамках которого предложил Украине прямые переговоры в Турции уже 15 мая. Дескать, на этот раз Москва настроены на серьезный диалог с Киевом и не исключает перемирия.

"Переговоры без предварительных условий"

Путин заявил, что Кремль, мол, готов к переговорам без предварительных условий. Свои слова он приправил обидой о выходе Киева из несправедливых переговоров весной 2022 года.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", - говорит Путин.

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Анонс разговора с Эрдоганом

Также глава Кремля заявил, что поговорит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о возможном предоставлении площадки для российско-украинских переговоров.

"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации... Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Но надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", - уточнил Путин.

Россия "настроена на серьезные переговоры"

Также он уточнил, что Кремль на этот раз будто бы готов к серьезным переговорам с Украиной.

В то же время Путин разразился и так называемыми "условиями" и повторил тезисы "об устранении первопричины конфликта".

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - говорит кремлевский руководитель.

Путин не исключил "реальное перемирие"

Глава Кремля допустил "реальное перемирие" между РФ и Украиной"

"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии", - резюмировал он", - подчеркнул Владимир Путин.

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