'Начало окончания войны': у Трампа прокомментировали прекращение огня на 30 дней

Что сказал Келлог:
- 30-дневное прекращение огня может стать началом завершения войны
- Прекращение огня должно быть всеобъемлющим
Война в Украине является крупнейшей и самой продолжительной войной со времен Второй мировой войны. Прекращение огня на 30 дней станет стартом процесса ее завершения. Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог в соцсети Х.
"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны", - написал он.видео дня
Келлог также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к немедленному прекращению войны.
"Прекратите убийства сейчас же", - настаивал Трамп.
30-дневное прекращение огня в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней. По его словам, перемирие должно быть всеобъемлющим - на суше, в воздухе и на море.
Макрон и Стармер пригрозили России новыми санкциями, если она откажется от 30-дневного перемирия с Украиной. Лидеры Франции и Британии говорят, что вместе с США усилят помощь Украине, а новый санкционный пакет уже подготовлен.
Кроме этого, США, Европа и Украина подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны, включая 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО. Теперь эти предложения должен передать Путину спецпредставитель Трампа.
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Кто такой Кит Кэллог?
Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
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