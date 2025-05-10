'Начало окончания войны': у Трампа прокомментировали прекращение огня на 30 дней

Келлог отметил, что Дональд Трамп неоднократно призывал к "немедленному прекращению убийств".

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30-дневное перемирие станет началом конца войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/generalkellogg

Что сказал Келлог:

30-дневное прекращение огня может стать началом завершения войны

Прекращение огня должно быть всеобъемлющим

Война в Украине является крупнейшей и самой продолжительной войной со времен Второй мировой войны. Прекращение огня на 30 дней станет стартом процесса ее завершения. Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог в соцсети Х.

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны", - написал он. видео дня

Келлог также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к немедленному прекращению войны.

"Прекратите убийства сейчас же", - настаивал Трамп.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

30-дневное прекращение огня в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней. По его словам, перемирие должно быть всеобъемлющим - на суше, в воздухе и на море.

Макрон и Стармер пригрозили России новыми санкциями, если она откажется от 30-дневного перемирия с Украиной. Лидеры Франции и Британии говорят, что вместе с США усилят помощь Украине, а новый санкционный пакет уже подготовлен.

Кроме этого, США, Европа и Украина подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны, включая 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО. Теперь эти предложения должен передать Путину спецпредставитель Трампа.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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