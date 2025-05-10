Уже с 12 мая: Украина готова к полному прекращению огня на 30 дней

Сибига сказал, что будет, если Россия согласится на прекращение огня.

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Встреча лидеров "коалиции решительных" / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, kremlin.ru

Кратко:

В Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных"

Они провели разговор с президентом США

Украина готова к полному безусловному прекращению огня

Лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу. Стране-агрессору России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Британии Дональд Туск и Кир Стармер после встречи "коалиции решительных" в Киеве поговорили с Трампом.

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"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая, - ред.)", - говорится в сообщении.

Сибига также добавил, что если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Прекращение огня - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Reuters заявили, что о прекращении огня между Украиной и Россией могут объявить в ближайшие часы или дни. США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии.

29 апреля страна-агрессор Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня, предложенного украинской стороной.

В то же время, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к прекращению огня. Одним из требований для достижения перемирия является прекращение помощи Украине.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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