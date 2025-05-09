Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

Алексей Тесля
9 мая 2025, 15:24
19
Нидерланды, как и другие страны НАТО, находятся на этапе усиленной готовности, сообщил Питер Рисинк.
НАТО, войска РФ
Прогноз войны РФ со странами НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, минобороны РФ

Главное:

  • Россия наращивает военную мощь накануне возможного будущего конфликта
  • России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне

Самую большую угрозу представляет постоянное наращивание Россией военной мощи накануне возможного будущего конфликта, заявил директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.

Он отметил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, в частности с помощью других стран, чем ей необходимо для войны с Украиной. Поэтому Москва не только пополняет истощенные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию, сообщает LTR.

видео дня

"Это говорит нам о том, что они наращивают свои возможности", - подчеркнул он, добавив при этом, что военная разведка Нидерландов пока не прогнозирует, что президент России Владимир Путин начнет новую войну.

По его оценкам, если или когда будет достигнуто соглашение с Украиной, Россия может быть готова к новому вооруженному конфликту уже через год - при условии, что объемы военного производства сохранятся, а Кремль не потеряет политической воли к войне.

"Нидерланды, как и другие страны НАТО, находятся на этапе усиленной готовности, чтобы быть уверенными в своей подготовленности, если это произойдет", - добавил он.

По данным Нидерландов, в прошлом июне россияне пытались сорвать европейские выборы, осуществив кибератаки на связанные с голландскими политическими партиями веб-сайты и системы общественного транспорта.

"Мы имеем информацию о российском вмешательстве в различные выборы, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, и это преимущественно страны, которые ранее находились под влиянием России", - пояснил глава разведки.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
/ Инфографика: Главред

РФ готовится к новой войне – заявление Амстердама

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предполагает, чтобы России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне. Он не исключает, что российская агрессия может быть направлена против Европы.

Он прокомментировал сообщения об усилении военной активности России вблизи границы с Финляндией, в частности о строительстве новых железных дорог, пишет NOS.

Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.

"За несколько лет Россия может развить достаточный потенциал, чтобы, возможно, начать еще одну войну, и это легко может произойти на европейском континенте", - сказал премьер Нидерландов.

При этом он добавил, что не хочет никого пугать и что "нет никакой гарантии, что будет нападение со стороны России". Но премьер подчеркнул, что Европа должна активно работать, чтобы предотвратить агрессию со стороны РФ.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Другие новости:

Что такое NOS?

NOS, нид. Nederlandse Omroep Stichting - нидерландская телерадиокомпания, одна из крупнейших государственных телерадиокомпаний Королевства Нидерландов, образованная 27 мая 1969 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нидерланды военная агрессия РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

15:19Украина
Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

14:26Мир
РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

14:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Последние новости

15:34

Железо здесь ни при чем: что значит, если яблоко быстро темнеет

15:24

РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

15:19

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

15:16

Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ

14:48

Шоколадом вверх или вниз: оказалось, что люди всю жизнь ели печенье неправильно

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
14:41

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу ЕфросининуВидео

14:34

Сорняк просто исчезнет: как избавиться от одуванчиков на участке

14:26

Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

14:21

РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

Реклама
14:17

Как уберечь семью от болезней 10 мая: какой праздник и день ангела

14:04

$5 тысяч штрафа за кормление котов: почему любовь к животным может привести к суду

13:54

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

13:47

Задумываюсь: Тимур Мирошниченко заговорил о завершении карьеры ведущего Евровидения

13:42

Можно ли ребенку праздновать 9 лет - ответ священникаВидео

13:36

В Германии настроены решительно: Мерц пригрозил Путину "ударом" за Украину

13:20

"Накрывает площадь": Свитан назвал главную опасность ракеты "Орешник"

13:10

"Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

13:04

Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

12:57

"Давление на Путина": в Лондоне объявили о крупнейшем пакете санкций против РФ

12:56

Пенсионеры могут получить 17 тысяч выплат: как выйти на максимальную пенсию

Реклама
12:51

На некоторых направлениях тише: в ВРУ сообщили, придерживается ли РФ "перемирия"

12:42

Преступники на трибуне и смех над диктатором: Путин опозорился на параде в МосквеВидео

12:10

"Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах

12:10

Нацбанк обсудил с послами G7 и ЕС давление со стороны партийцев Петра Порошенко - Пышный

12:06

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

12:01

По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

11:55

Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям: кто сможет получить его состояние

11:39

На Солнце зафиксировано мощное извержение: стоит ли ждать геомагнитных бурь

11:32

Тля и слизни будут обходить 10-й дорогой: какие 4 растения стоит посадить в саду

11:20

Имеют ли право ВСУ ударить по параду Путина в Москве: Жданов дал ответ

11:05

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Тиграм - драма, Козлам - обида

10:56

В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

10:47

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

10:25

Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

10:23

Сколько будут стоить овощи летом 2025: эксперт назвал самый дорогой регион

10:22

Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавитьсяВидео

10:17

Пока Пугачева воссоединилась с Орбакайте: Галкин рассказал, куда уехал

10:04

Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

10:00

"Шанс на победу Украины 1 к 37": Тимур Мирошниченко о Евровидении и личном рекорде

09:51

Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г - The Times

Реклама
09:36

Сын Порошенко, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, уклоняется от уплаты налогов на 770 млн грн, - медиа

09:35

Румыния выставила Украине счет за оказанную помощь: какое возмещение хотят

09:16

Как выглядит Мария Яремчук, которая отказалась от публичности

09:15

Ни одной капли химии не понадобится: самый эффективный способ от пырея на огородеВидео

09:05

В Украине дорожают самые популярные виды мяса: что будет с ценами дальше

08:46

Гороскоп таро на сегодня 9 мая: Близнецам - новые отношения, Козерогам - важные новости

08:29

"Мир наступит на следующий день": стало известно, что заставит РФ прекратить войну

08:10

Илона Гвоздева тайно разводится с мужем - детали

08:10

Украине нужно радикально уменьшить налогимнение

07:44

"Друзья из стали": Си Цзиньпин поддержал позицию Путина в войне против Украины

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять