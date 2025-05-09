РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

Нидерланды, как и другие страны НАТО, находятся на этапе усиленной готовности, сообщил Питер Рисинк.

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Прогноз войны РФ со странами НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, минобороны РФ

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Россия наращивает военную мощь накануне возможного будущего конфликта

России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне

Самую большую угрозу представляет постоянное наращивание Россией военной мощи накануне возможного будущего конфликта, заявил директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк.

Он отметил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, в частности с помощью других стран, чем ей необходимо для войны с Украиной. Поэтому Москва не только пополняет истощенные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию, сообщает LTR.

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"Это говорит нам о том, что они наращивают свои возможности", - подчеркнул он, добавив при этом, что военная разведка Нидерландов пока не прогнозирует, что президент России Владимир Путин начнет новую войну.

По его оценкам, если или когда будет достигнуто соглашение с Украиной, Россия может быть готова к новому вооруженному конфликту уже через год - при условии, что объемы военного производства сохранятся, а Кремль не потеряет политической воли к войне.

"Нидерланды, как и другие страны НАТО, находятся на этапе усиленной готовности, чтобы быть уверенными в своей подготовленности, если это произойдет", - добавил он.

По данным Нидерландов, в прошлом июне россияне пытались сорвать европейские выборы, осуществив кибератаки на связанные с голландскими политическими партиями веб-сайты и системы общественного транспорта.

"Мы имеем информацию о российском вмешательстве в различные выборы, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, и это преимущественно страны, которые ранее находились под влиянием России", - пояснил глава разведки.

/ Инфографика: Главред

РФ готовится к новой войне – заявление Амстердама

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предполагает, чтобы России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне. Он не исключает, что российская агрессия может быть направлена против Европы.

Он прокомментировал сообщения об усилении военной активности России вблизи границы с Финляндией, в частности о строительстве новых железных дорог, пишет NOS.

Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.

"За несколько лет Россия может развить достаточный потенциал, чтобы, возможно, начать еще одну войну, и это легко может произойти на европейском континенте", - сказал премьер Нидерландов.

При этом он добавил, что не хочет никого пугать и что "нет никакой гарантии, что будет нападение со стороны России". Но премьер подчеркнул, что Европа должна активно работать, чтобы предотвратить агрессию со стороны РФ.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Что такое NOS? NOS, нид. Nederlandse Omroep Stichting - нидерландская телерадиокомпания, одна из крупнейших государственных телерадиокомпаний Королевства Нидерландов, образованная 27 мая 1969 года, пишет Википедия.

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