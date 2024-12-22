"Прилетит такое, к чему не готовы": чем для РФ обернется война с НАТО

Александр Сотник считает, что Запад перестал "играть" с РФ и готовится к войне.

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Сотник оценил, чем для РФ обернется конфликт с НАТО / скрин, Главред

Главные тезисы:

Запад готовится к конфликту с РФ

Война с НАТО обернется для России сюрпризом

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"В Европе перестали играть с этой податливой коричневой субстанцией. Наконец-то глазоньки раскрылись, и политики стали открыто говорить о том, что есть проблема – агрессор, которого в данный момент сдерживает Украина, а, если Украины не станет, как сдерживающего фактора, то этот сортир польётся в Европу", - сказал Сотник.

Журналист напомнил, что немецкий глава Минобороны Борис Писторус прогнозирует противостояние с РФ через пять-шесть лет, а генсек НАТО Марк Рютте - через четыре-пять.

"Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, тоже сказал, что через четыре-пять лет. Все говорят открыто про это, а, значит, все готовятся. А русские могут сколько угодно хорохориться и рассказывать про свои "орешники", - отметил Сотник.

Также журналист "открыл секрет": "Господа мохнорылые из русской пещеры не знают, с чем им придётся столкнуться. Сейчас с ними воюет оружие ХХ века, которое предоставляют Украине. Оружие, с которым они столкнутся в войне с НАТО, они даже представить себе не могут. У Украины сейчас всего несколько F-16, а у НАТО – F-22, F-35 и так далее. Там вооружение совершенно другого уровня".

"Всё, что я могу сказать "путиным" и "белоусовым", – готовьтесь, готовьтесь, всё равно прилетит такое, к чему они окажутся не готовы", - добавил Сотник

В то же время ракете "Орешник" он назвал информационно-пропагандистской спецоперацией.

"Это задумано непосредственно в Кремле, администрации президента и минобороны. Ведь Орешник – это же ракета Рубеж разработки 80-х годов, и ничего нового в этом нет", - резюмировал он.

РС-26 Рубеж основные характеристики / Инфографика: Главред

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, что будет с войной в Украине:

Угрозы Путина ударить "Орешником" по Украине

Как сообщал Главред, 19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением провести "технологический эксперимент", вызвав Запад на "высокотехнологичную дуэль". Хозяин Кремля заявил, что шансов сбить ракету "Орешник" нет, поскольку ее дальность достигает 5,5 тысячи км, а имеющиеся системы ПРО в Румынии и Польше не могут ее достать.

В британской разведке заявляли, что российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в военном плане ракета "Орешник" неэффективна, ведь эта ракета рассчитана на ядерный заряд и должна наносить удары по стратегическим целям.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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