В России всё начнёт рушиться в январе-марте 2025-го, и этот вал будет невозможно остановить – Сотник

Как дальше Россия собирается воевать – не ясно, разве что с криками "банзай" и голодными желудками попрёт на натовские танки, отметил Александр Сотник.

https://glavred.info/interview/v-rossii-vse-nachnet-rushitsya-v-yanvare-marte-2025-go-i-etot-val-budet-nevozmozhno-ostanovit-sotnik-10623332.html Ссылка скопирована

Путин убил рубль, в начале 2025 года в России начнутся большие проблемы, считает Сотник / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, почему война должна прийти в Москву, с какими проблемами в 2025 году столкнутся Россия и Путин, есть ли в окружении российского диктатора тот, кто способен сказать: "Володя, до свидания, нам нужен другой фронтмен", сколько способна воевать Россия, и чем закончатся игры Путина с Орешником и ядеркой, а также почему любые мирные планы будет утверждать не Трамп или Зеленский, а украинский народ.

Представляем стенограмму чата с Александром Сотником.

Лали: Министр обороны России Белоусов поручил готовить российскую армию к военному конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Как расценивать это поручение? В Москве решили, что всё, Украина уже у них в кармане, и теперь ищут новую жертву? Против кого ещё собралась воевать Россия?

Александр Сотник: Россия выстраивает общую "ось зла", а её основной враг, противник и соперник – Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза. Поэтому в происходящем нет ничего нового. Украина для России тут является лишь промежуточным пунктом в большой агрессивной борьбе за доминирование на европейском континенте.

Большевизм – это красно-коричневая чума, а Путин и всё, что мы сейчас видим, – это необольшивизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства – они к ней идут, её исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том, что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом".

Путин и прочие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они её пережуют. Украина Путину очень нужна, потому что это главная база, которая может подпитать пещеру. Ведь в России всё уничтожено. Там всё сожрано и отжато, а все экономические и производственные секторы убиты.

Россия всегда была аграрной страной – что при царе, что при большевиках. Но большевики её убили. В конце концов, СССР даже закупал зерно за валюту в Канаде! Хотя царская Россия всегда кормила всю Европу зерном. А сейчас сельскохозяйственный сектор в Рашке вообще убит. И, естественно, на горизонте уже замаячил дефицит. В России уже заговорили о введении продовольственных карточек якобы для малообеспеченных и социально незащищённых граждан, но ведь это же первые ласточки.

Путин считает, что Трамп податлив и бросит Украину в пасть России – Сотник / фото: kremlin.ru

Не знаю, как Россия собирается дальше воевать. Может быть, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Может быть, они надеются закидать Европу ракетами – Путин же всё теребонькает свой Орешничек, никак не угомонится.

Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у неё это получится. Тем более, ситуация там становится всё хуже и хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год.

У меня тут несколько вопросов, начинающихся со слова "если". А если заморозка не состоится? А если Трамп скажет, что он ошибался, и у него не получается закончить войну в Украине? Ведь он уже не говорит, что закончит её за 24 часа, а признаёт, что всё оказалось гораздо сложнее. Конечно, сложнее! Это же тебе не "мели, Емеля, твоя неделя", это не городить лишь бы что в пароксизме популизма!

А что касается войны, то ведь Европа к ней тоже готовится. Путин думает, что усилит фронт своих путлоферштейеров вроде Орбана и Фицо, но у него всё никак не получается. Он попытался привести к власти в Румынии Джорджеску, но его раскрыли, и Джорджеску сейчас под следствием. Не получилось нового путлоферштейера. Шольц вот долго звонил Путину. А до того путлозвонство у себя на ушах перетаскал Макрон, который долго звонил Путину, как влюблённый, а потом перестал. Сейчас Шольца поразила эта болячка, и он стал звонить. Но у Шольца лимит доверия исчерпан, и в феврале в Германии будут новые выборы в Бундестаг. И, по всей вероятности, там будет Фридрих Мерц, а Мерц сказал, что предоставит Украине Taurus.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Поэтому вопросов, начинающихся со слова "если" у меня очень много. Европа готовится к войне с Россией. В Европе перестали играть с этой податливой коричневой субстанцией. Наконец-то глазоньки раскрылись, и политики стали открыто говорить о том, что есть проблема – агрессор, которого в данный момент сдерживает Украина, а, если Украины не станет, как сдерживающего фактора, то этот сортир польётся в Европу, как сказал Писториус, через пять-шесть лет, Рютте говорит, что через четыре-пять лет, и Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, тоже сказал, что через четыре-пять лет. Все говорят открыто про это, а, значит, все готовятся. А русские могут сколько угодно хорохориться и рассказывать про свои "орешники".

Хочу открыть один секрет. Господа мохнорылые из русской пещеры не знают, с чем им придётся столкнуться. Сейчас с ними воюет оружие ХХ века, которое предоставляют Украине. Оружие, с которым они столкнутся в войне с НАТО, они даже представить себе не могут. У Украины сейчас всего несколько F-16, а у НАТО – F-22, F-35 и так далее. Там вооружение совершенно другого уровня.

Всё, что я могу сказать "путиным" и "белоусовым", – готовьтесь, готовьтесь, всё равно прилетит такое, к чему они окажутся не готовы.

Даниленко С.М.: Идёт активная заготовка тезисов для будущих переговоров Украины и России. Как вы думаете, чего ждать от команды Трампа – реализации плана Келлога с заморозкой войны или других инициатив? А, может быть, план Помпео хотя бы частично будет воплощён?

Александр Сотник: Я не уполномочен говорить за команду Трампа. На любые тезисы команды Трампа будет отвечать даже не Зеленский и не Ермак, а украинский народ. Зеленский прекрасно понимает, что, если он начнёт сдавать Украину, ему не жить. Думаю, Ермак это тоже понимает. Поэтому сдавать Украину они не будут.

Вспомните, когда началась активная фаза российского вторжения, многие на Западе говорили, что готовы Зеленского принять у себя в случае чего. Но при этом не учли один важный фактор – народ. Я не думаю, что народ Украины будет согласен по какой-либо схеме сдаться частями агрессору. Ненависть к пещере и русским сейчас такова, что, если начнутся мирные поползновения, народ этого не поймёт. И что-то мне подсказывает, что в этом я не ошибаюсь.

Так что какие бы схемы ни рисовали в администрации Трампа, согласовывать их ему придётся не с Зеленским, а с украинским народом.

Любые схемы Трампу придется согласовывать не с Зеленским, а с украинским народом – Сотник / УНИАН

Gf_43: Трамп признал, что погорячился, когда обещал закончить войну в Украине за 24 часа. Как вы считаете, что заставило Трампа осознать, что всё сложнее, чем он думал?

Александр Сотник: Да ему просто рассказали, что на самом деле происходит. Прежде всего, закончились выборы, а, значит, можно больше не нести ту чушь и популистскую ахинею, которую Трамп нёс раньше: "Я приду и всех построю. Война, стой, раз-два! Это Байден был сонный и ни на что не способный, а я энергичный. Ну и что, что я на три года всего его моложе. Я приду – порядок наведу". Подобное Трамп мог позволить себе в предвыборной риторике, а теперь, когда на нём будет лежать ответственность, ему придётся соответствовать моменту, а не мести языком, как метлой размахивать. Так что да, всё гораздо сложнее.

Анна К.: Считаете ли вы реалистичным прекращение огня в ближайшей перспективе? Несколько дней назад к этому призвал Киев и Москву Трамп, теперь его советник по нацбезопасности Майк Уолтц говорит об этом же. США однозначно вознамерились остановить уже в следующем году кровопролитие?

Александр Сотник: Не Украина начала это кровопролитие. Повторяется та же история, когда говорят, что надо просто перестать стрелять. Если так, то чтобы победить ковид, нужно просто перестать кашлять.

Одним прекращением огня война не закончится. Ведь война в сердце, душе. Война в том, что нужна сатисфакция. Люди хотят удовлетворения и хотят получить справедливый мир. В моей рифмопрозе "Война удовольствий" есть такая фраза: "Никто не верит в справедливость мира, который был подписан на войне".

Все хотят справедливого мира, а он сначала должен наступить в душе, и только потом народные массы с этим согласятся. А до тех пор, пока этого нет, постоянно будут задавать вопросы: за что погиб этот человек, а этого за что убили, мы что, предаём их память.

В Штатах могут сколько угодно говорить о том, что нужно перестать стрелять. Но этим прекратить войну не получится. Я не верю.

До справедливого мира в Украине ещё очень далеко – Сотник / 4 отдельная танковая бригада

Nemo: В чём сейчас заинтересован Кремль: в паузе в войне или в её продолжении?

Александр Сотник: Кремль заинтересован, конечно же, в паузе, потому что ему нужна передышка. Ведь в России уже даже не путиномика, а зомбономика. 20 декабря Центробанк снова соберётся на заседание и на несколько пунктов повысит ключевую ставку. В России и так сейчас самая высокая в мире ставка – 21%, но она может быть повышена до 23%. Не удивлюсь, если в январе она составит уже 25%. В РФ не могут обуздать инфляцию, поскольку напечатано уже столько денег. В начале войны лохматым, которые шли на "прожарку", обещали 2 миллиона рублей, а сейчас Путин уже поднял эту сумму до 4 миллионов. Однако даже нынешние 4 миллиона уже далеко не такие, как были в своё время 2 миллиона, поскольку скорость инфляции такая, что мама дорогая.

В России всё начнёт рушиться уже в январе-марте 2025 года. В первом квартале нового года мы всё это увидим. Сейчас там просто на всё растут цены и тарифы. Растут цены на бензин, топливо, электричество, газ, еду, услуги и товары. А потом это будет вал, и остановить его будет невозможно.

Набиуллина уже махнула рукой и просто дорабатывает. Путин ей сказал, что она будет с ним до конца. Её заместительница Скоробогатова ушла из Центробанка, сказав: "Да ну вас нафиг, ребята, я больше не хочу". И её Путин отпустил, а Набиуллину – нет. Потому что Набиуллина – одна из тех немногих специалистов, которые ещё у Путина остались и готовы с ним работать. Конечно, она замазана по самую макушку, что ей остаётся делать, не из окна же выпрыгивать. Потом могут и выбросить из окна – слишком много знает.

Так что в 2025 году мы будем наблюдать такие инфляционные процессы, даже стагфляционные, что не ясно, как в дальнейшем Россия будет продолжать войну. Если война продолжится (а, скорее всего, так и будет), 2025 год будет последним, когда Россия будет в состоянии хоть как-то вести войну. Если она не свалится в ядерный апокалипсис, или если система не скажет: "Всё, с Путиным пора прощаться. С Западом – мир, дружба, жвачка"… Веер сценариев очень большой, а Россия – очень непредсказуемая страна с непонятным прошлым и, тем более, туманным будущим. И Россия всегда выбирает самый хреновый сценарий из всех возможных, делает ему апгрейд, а после этого использует.

2025 год будет последним, когда Россия будет в состоянии хоть как-то вести войну, считает Сотник / Минобороны РФ

Michel: США при Трампе явно усложнят жизнь друзьям России – Китаю и Ирану. Как это отразится на войне и на возможности РФ ее продолжать?

Александр Сотник: Самым прямым образом. Да и Иран уже ослаблен. Практически разгромлены иранские прокси: ХАМАС, Хезболла, ещё хуситы немного дёргаются, но и они уже полудохлые. Если Израиль нанесёт ещё несколько ударов по Ирану, по его ядерным объектам, это будет очень мощный удар по другу России.

Китай давно напрашивается и уже давно заслужил, чтобы против него ввели самые жёсткие санкции. Но посмотрим, как всё это будет развиваться. Си Цзиньпин даже отказался ехать в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Он отказался не просто так – он прекрасно понимает, что впереди далеко не радужные перспективы отношений с Вашингтоном. И, конечно же, Россия в связи с этим тоже будет ослаблена, в том числе её военный потенциал.

Сейчас более чем на 50% склады с советским оружием уже опустошены, а где-то и на 60-70%. А военно-промышленный комплекс, в принципе, новых разработок не имеет. Всё, чем сейчас трясёт Путин, – это разработки 80-х годов, которые извлекли из-под сукна, попытались их оживить и реанимировать, а Путин представляет всё это как новейшие разработки. На самом деле это не так. Откуда у России возьмутся такие специалисты, их просто нет. Старые советские инженеры давно уже просто повымирали. Поэтому всё, что мы наблюдаем, – это тряска старыми разработками.

Если будет серьёзный санкционный удар по Китаю, России можно будет забыть о модернизации армии. Может быть, она частично сможет заполнить склады ракетами и снарядами советского образца, но всё это будет советского образца, ничего нового у неё нет и быть не может.

Леонид: Украинские дроны активно атакуют Россию и расширяют свою географию. Какие удары должна наносить Украина, чтобы реально ослабить Россию?

Александр Сотник: Украина должна не ослабить Россию, а шокировать и ввергнуть в ужас и хаос. Она должна ввергнуть в ужас среднестатистического глубинария. Украина должна ударить по Москве. По Москве! По Москва-Сити, Госдуме, Белому дому в Москве, который на набережной, по центрам принятия решений (по Кремлю даже бить не надо), по Алабино, Кубинке, по Останкино, ВГТРК на улице Правды, по Октябрьскому полю, по Шаболовке, то есть по центрам пропаганды. Да что я перечисляю, ведь всё это прекрасно известно. По этим объектам необходимо нанести массированный удар, который бы ввергнул в состояние шока мохнатика, чтобы он остановился и сказал: "Вот нифига себе! И что же теперь? Война пришла?". Да, война! Потому что москвичи живут вне военной парадигмы, для них война чёрт знает где. В Курской области? Да им нафиг не нужна Курская область, ну и пусть. Воронеж? Да он давно уже разбомблен, сама же Россия его и разбомбила. Ростов? Да он далеко.

Бить нужно по Москве, где сосредоточены все потребители, все понаехавшие со всех городов и весей. Нужно, чтобы в Москве и Питере на своей шкуре почувствовали войну, чтобы заметались в поисках, куда бежать. Ведь они до сих пор даже не думают, где у них бомбоубежище. Это не киевляне, которые думают и знают, где у них ближайшее бомбоубежище.

Украине нужно бить по Москве, чтобы там почувствовали войну, считает Сотник / УНИАН

Это как ненаказуемый гопник, который размахивает ножичком в подворотне и говорит: "И чё ты мне сделаешь?". Вот и они так же. Они там живут в тепле, и их ничего не касается. А надо, чтобы коснулось, чтобы к ним прилетело, чтобы у них под ногами задрожала земля, чтобы над их башкой свистели ракеты, чтобы они бежали, сломя голову, и думали, добегут или нет, и чтобы в штанах тепло стало. Вот после этого очень многое изменится.

Главред: Вот вы отметили: "пока россиянин сидит в тепле". Пока он сидит в тепле, вероятно, и удар по Останкино не произведёт на него должного впечатления. Возможно, целесообразнее точно так же, как Россия бьёт по украинской энергетике, наносить удары по российским энергообъектам?

Александр Сотник: Конечно! В Москве есть три ТЭЦ, и всё это известно в Киеве. Нужно по трём этим ТЭЦ нанести удар, и всё, вся Москва погрузится в темноту, не будет тепла и света, вода отключится.

Нужно просто принять соответствующее решение и сделать это.

Роман: Постигнет ли Трампа разочарование в сговорчивости Путина и его желании закончить войну? И что, разочаровавшись, он будет делать?

Александр Сотник: Я не Трамп и не Ванга, потому не знаю, кто кого разочарует, кто кем очарован, есть ли у Путина на Трампа какой-то компромат. Могу сказать так: если у Путина есть какой-то компромат на Трампа, и Трамп, по замыслу Путина, должен плясать под его дудку, то сейчас именно тот момент, когда Трамп может соскочить с этого крючка и сказать: "У тебя на меня есть компромат? А, я тебя прощаю, ведь мне ещё раз не выдвигаться в президенты, а вот если ты сейчас вякнешь, я тебе такое устрою".

В принципе, Трамп может на это пойти, но я не Ванга и не сериал "Симпсоны", я ничего не предсказываю.

Viktor: Как вы оцениваете вероятность того, что в Украине появятся европейские миротворцы, на чём настаивает Трамп? Это остановит Путина, или ему наплевать на это, и он готов наносить удары по иностранным войскам в Украине?

Александр Сотник: Ещё раз говорю, гопника ничего не останавливает – его может остановить только шокирующий удар в морду, который свалит его с ног. Все попытки установить какие-то линии и новые правила игры ни к чему, Путину плевать на всё это. Дело же не в территориях, а в орбите влияния, из которой Путин не хочет выпускать Украину. В его видении Украина должна быть под влиянием Москвы и сателлитом Кремля, как Беларусь. Вот тогда получился бы "русский мир": Русь Великая, Русь Белая и Русь Малая. Поэтому Путин на это не согласится, хоть 100 тысяч миротворцев поставь, всё это бесполезно.

Кроме того, Кулеба правильно отметил в интервью The Times, как можно растянуть 40 тысяч миротворцев по линии фронта протяжённостью свыше тысячи километров. Это как, это что ли будет тонкая ниточка? Что же это за линия такая будет? Её ведь разорвать будет проще простого.

Так что никакие договорённости с Путиным не действуют, потому что он сам по себе недоговороспособен. Он всегда играет в свою игру, и всегда в новую: пока все думают, что игра идёт в шахматы, он уже играет в шашки, а потом передумал и играет в "Чапаева". То есть кто бы и какие правила игры не устанавливал, пацанва будет их менять, плевать на договорённости, чертить новые линии и действовать по-своему. Россия совершенно недоговороспособна.

Введение миротворцев из западных стран в Украину ничего не изменит, считает Сотник / nato.int

B.S.: Может ли Трамп отменить разрешения на удары вглубь России или снять введённые против неё санкции?

Александр Сотник: Если Трамп снимает санкции, ему же хуже. Всему Западу будет хуже. Тогда европейские политики просто должны плюнуть в эту паклю и сказать: "Ты что творишь! Это наш континент, и здесь, на нашем континенте, завёлся хулиган. Ты его поощряешь? Поощряешь распоясавшегося хулигана и убийцу?".

Вообще, я не думаю, что Трамп снимет санкции с России.

Что касается дальнобойных ракет, то, если в Германии придёт к власти Мерц, он разрешит Украине использовать против России ракеты Taurus, даже если не будет Storm Shadow, потому что в них есть американские составляющие.

Кроме того, насколько я знаю, Украина уже разработала свои дальнобойные ракеты, которые могут долететь, условно говоря, до Кремля и дальше, в сторону Сибири. Поэтому мне кажется, что Украине сейчас не надо оглядываться на то, что скажет Трамп. Ей нужно самой готовиться и разрабатывать дальнобойное оружие, которым можно будет бить по морде маньяка.

Роман: Почему даже вступление войск КНДР в войну на стороне России не помогло Путину вытеснить украинскую армию из Курской области?

Александр Сотник: Потому что сами по себе северные корейцы, эти "доблестные воины Чучхе", очень плохо подготовлены. "Мясо" хорошее, "жарится" быстро. Они такие, быстро кобзонируемые. Потому сколько северокорейских солдат туда ни бросай, они сгорают быстро.

Кроме того, с северными корейцами очень плохая коммуникация: у них с русским языком никак, а у русских – с корейским никак. Там "твоя моя не понимать". Какая там осознанная битва.

Также не надо забывать, что "русский мир" – нацисты, вот и северных корейцев они воспринимают соответствующе. Не буду произносить это слово, вы и так всё прекрасно понимаете.

Поэтому "жировик" Путину не поможет.

Wrangler: Как на переговорах Украина сможет использовать контроль над Курской областью, на что сможет её обменять? Или Украина и вовсе могла бы оставить её себе?

Александр Сотник: А я бы Курскую область и не обменивал, на месте Украины я бы её оставил за собой. Сказано же, что наше – то наше, всё.

Кулеба правильно сказал, я с ним полностью согласен, в итоге останется только один: либо Украина победит и разгромит пещеру, либо пещера подчинит себе Украину и поставит её на колени. Выживет в этой схватке только один.

А у Европы нет другого выхода – ей необходимо поддерживать Украину именно до победы, не допуская даже возможности частичной победы пещеры. Украина должна победить безоговорочно, должна быть пещерная капитуляция. Без этого пещера в любом случае восстановится и попрёт дальше. Не знаю, чем и кем Россия будет воевать. Ну, ракеты у неё есть, и она может с криком "да будьте вы все прокляты!" запустить штук 100-150 и сказать: "Перехватывайте. А мы – в рай".

Гальченко_: К чему, на ваш взгляд, всё идёт в войне? К её заморозке или продолжению на годы? Если вдруг заморозка, то через сколько лет война возобновится?

Александр Сотник: Если будет заморозка, война однозначно вспыхнет снова. У меня нет конкретного ответа на этот вопрос, со сроками, поскольку очень многих составляющих мы не знаем, потому что идёт война, когда никто не расскажет, какая на самом деле ситуация. Какие-то фрагменты мне удаётся заметить, понять и осмыслить, но этого недостаточно, чтобы ответить на столь всеобъемлющий вопрос.

Как я уже говорил, война заканчивается сначала в душе, сердце и голове. Она не закончится по желанию Трампа, Путина или Зеленского. Она закончится в связи с удовлетворением народа, который признаёт, что справедливость достигнута. Но этого я пока не наблюдаю и не думаю, что в обозримом будущем эта справедливость будет достигнута.

В итоге этой войны останется только один: либо Украина разгромит Россию, либо РФ поставит Украину на колени, отметил Сотник / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Аркадий К.: Какие последствия для России и лично для Путина будет иметь свержение Асада и потеря контроля над Сирией? Почему с такой истерикой эти события восприняли зет-каналы? Даже из-за провалов на украинских фронтах они демонстрировали меньше упаднических настроений.

Александр Сотник: Сирия была фетишом у путинистов, потому что это создавало определённый расклад сил на Ближнем Востоке и в Африке. Почему я говорю о том, что произошедшее в Сирии – это один из прощальных жестов администрации Байдена. Ведь понятно же, что бегство Асада было обставлено и организовано так, что США закулисно давали отмашку, что делать, и поддерживали косвенные связи с повстанцами. И то, что произошло в течение двух недель, напоминает хорошо скоординированную операцию, когда всё было разыграно, как по нотам. Рашисты, конечно, к этому не были готовы. Хотя Асад несколько лет планово вывозил деньги в Москву, рассовывал их по банкам. Практически весь сирийский центробанк был вывезен в Рашку. То есть Асад понимал, что, если что-то начнётся, нужно убегать. Вот он, собственно, оттуда и смылся. И теперь в России одним миллиардером стало больше. Все говорят о том, что он в Сити купил себе 20 апартаментов за 40 миллионов долларов. Но, ребята, вы многого не знаете, ведь там целый микрорайон от Охотного ряда до улицы Никольской в Москве принадлежит семейству Асада. У этого семейства столько бабла, что без штанов оно точно не останется.

Для России утрата Сирии – это существенная потеря. Теперь совершенно другой расклад на Ближнем Востоке. Более того, с утратой баз Хмеймим и Тартус Россия ослабляет своё влияние на весь Африканский континент. Это очень большая проблема. Поэтому сейчас Кремль и пытается хоть как-то умаслить повстанцев, захвативших власть в Сирии, предлагает договариваться и оставить России хотя бы авиабазу в Хмеймиме.

Посмотрим, как будут развиваться события, но могу сказать точно, что Израиль вообще не в восторге от того, что русские есть в Сирии. Думаю, Израиль с удовольствием разбомбил бы там всё, что когда-либо принадлежало русским. Увидим, как всё будет происходить.

А зет-блогеры пусть истерят, это пожалуйста.

Главред: Асаду хорошо, потому что у него был Путин и была Россия, ему было куда бежать. А куда побежит Путин в случае чего?

Александр Сотник: Не знаю, куда он побежит, может быть, в Китай. Мне кажется, он себя мнит такой фигурой, которая сможет сымитировать свою кончину, и его никто не будет искать, а он растворится. Недаром же Путин себя так раззеркалил. Теперь поди узнай, где там настоящий Путин: кто выступал на военной коллегии, кто цацки вручал в Георгиевском зале Кремля. Путин? Вроде похож. Недаром же за Путиным подбирают его "биологические материалы". Но у западных спецслужб всё равно есть биоматериалы Путина, потому что у них есть биоматериалы его дочерей, то есть по ДНК в случае чего они смогут определить, Путин это или нет.

Думаю, что Путин себя раззеркалил, скорее, для внутреннего потребления: если вдруг у кого-то из заговорщиков сильно зачешется на предмет грохнуть плешивца, чтобы всё время у него пульсировало в голове "а это он? это точно он?". Попробуй попади в цель в зеркальной комнате.

Главред: Если мне не изменяет память, вы не верили в существование двойников Путина или, как вы шутили, "двойников и тройников Путина.

Александр Сотник: Я всегда верил, что они есть. Но и говорил о том, что настоящий Путин тоже существует. Есть же те, кто утверждают, что Путин умер и лежит в морозилке, но я так не думаю. Настоящий Путин существует. Просто таким образом власть в Рашке устроена: если окружение знает, что царь ненастоящий, сразу начинается стрельба глазами в поисках настоящего другого царя. Поэтому подлинный Путин существует, но мог себя раззеркалить несколькими двойниками-тройниками. Это спецоперация, Путин же гэбэшник.

Подлинный Путин существует, но раззеркалил себя несколькими двойниками-тройниками, считает Сотник / kremlin.ru

Mia: Поделитесь, пожалуйста, прогнозом относительно того, что в 2025 году будет с Россией и режимом Путина? Есть ли предпосылки для внутренней тряски в РФ?

Александр Сотник: Прогнозов я не даю, а говорю лишь о том, что вижу сейчас. В 2025 году, конечно же, будет экономическое провисание. Будет повышение цен на всё и вся. Будут нарастать проблемы в путиномике, а зомбономика будет и дальше околевать. Всё больше сложностей будет именно для глубинариев. Естественно, вертикаль будет требовать всё больше и больше подпорок, новых законов, которые больше будут напоминать драконовские меры по удержанию власти. Там уже нельзя будет лишний раз выдохнуть, лишний раз что-нибудь сказать или косо посмотреть. Я жду закона за косой взгляд: косо посмотрел на портрет вождя – всё, десять лет.

Одним словом, я жду ужесточения режима, всё больше запретов, повышения цен, удорожания жизни. При этом ценность самой жизни в пещере уже обнулилась и стремится к отрицательному значению. Демографическая ситуация будет только усугубляться, потому что куда там рожать и кого-то воспитывать, проще сдохнуть. Кладбище в рай зовёт.

Zorro: С какими проблемами в новом году может столкнуться Путин – проблемами, которые будут мешать ему терроризировать Украину и захватывать её территории?

Александр Сотник: Слишком много неизвестных, потому сложно расписать это уравнение. Не понятно, к чему в итоге придёт Трамп, не ясно, к чему в итоге придут европейские политики, и прочее – здесь слишком много неизвестных. Единственное, что точно Путин будет испытывать, так это давление экономического сектора. Он будет видеть, как ситуация усугубляется: то там, то здесь штукатурка отвалится, что там дыра, здесь пробоина, там прорыв внезапный. Путин всё чаще будет сталкиваться с фактами обветшалости инфраструктуры и всё большего усугубления ситуации снизу. И он столкнётся с проблемой исчезновения населения, поскольку оно вымирает бешенными темпами. В России, конечно, продолжают говорить про 140 миллионов, но это такой паттерн. Мне кажется, там уже осталось 60, а, может быть, и меньше миллионов человек. Люди в России вымирают сумасшедшими темпами, очень быстро.

Nik: Кто сегодня в России способен бросить вызов окружению Путина? И что для этого нужно: разлады в верхушке, или достаточно будет обвала российских войск на одном из направлений на фронте?

Александр Сотник: Не вижу сейчас таких игроков в окружении Путина, которые могли бы сейчас бросить ему вызов. Мне кажется, все игроки сейчас – это те самые люди, на кого Путин опирается. Что бы там ни стонал Дерипаска, он всего лишь Дерипаска, а у Путина там Роттенберги, Тимченко, Сечин, Потанин, Ковальчуки. Это тот самый ближний круг, на который опирается Путин. И в рядах этого круга я не вижу никаких врагов. Там, наоборот, всё монолитно. Не знаю, что должно произойти, чтобы эта группировка сказала: "Володя, до свидания. Нам нужен другой фронтмен". Разве что ядерный удар, после которого пещера получит такой ответ, что там уже не с кем будет вести переговоры.

Так что я сейчас не вижу таких людей, которые могли бы бросить вызов Путину. Он их устраивает.

В России нет людей, способных бросить вызов Путину, считает Сотник / kremlin.ru

Mark: Чего Россия добилась применением Орешника? Ведь, судя по всему, больше всего впечатлён был российский рубль, а не украинцы, по которым был удар. Куда Путин загонит рубль дальше, если такой эффект будет после каждого удара?

Александр Сотник: Орешник – это информационно-пропагандистская спецоперация. Это задумано непосредственно в Кремле, администрации президента и минобороны. Ведь Орешник – это же ракета Рубеж разработки 80-х годов, и ничего нового в этом нет.

А на стоимость рубля, мне кажется, уже не надо обращать внимание. Это уже даже не валюта, а зомбо что-то. Я говорил, что доллар будет стоить 250 рублей, и позже у меня спрашивали, мол, ну и где доллар за 250 рублей, а я отвечаю: это уже неважно. Путин придумал круче: он рубль убил вообще. Это неконвертируемая валюта, это даже не тот советский рубль. Это какой-то болотный тугрик, который по отмашке из Кремля может напечатать Набиуллина. Пока может. У них уже перебои с бумагой для печати и краской для печати этого самого рубля. Потому скоро и этого не смогут делать.

Киевлянин: Путин вытащил из закромов Орешник, межконтинентальную баллистическую ракету, которая в том числе способна нести ядерный боезаряд – значит ли это, что в Кремле более предметно рассматривают возможность задействования тактического ядерного оружия? Вот и доктрину изменили… Ядерный виток в войне всё ближе?

Александр Сотник: Если они вдруг попробуют это сделать, в Вашингтоне и НАТО сразу же будут знать, что Россия готовится это сделать. Потому что за каждой ядерной боеголовкой идёт неусыпный контроль.

За всем следят спутники, и каждая боеголовка на учёте. Если начнётся серьёзное движение, все будут знать, и будет нанесён превентивный удар. Никто не будет ждать, пока Россия запустить свой Орешник, скворечник, гадюшник. И всё закончится достаточно быстро.

Не знаю, сколько у России этих летающих трубок, этих помойных вёдер – Орешников, с каких складов они это достали, и сколько там ещё этих образцов есть. Даже если у них есть десять Орешников, не надо забывать, что он может нести и пустые болванки, которые, собственно, и сработали по Днепру, либо ядерные. Если Путин запустит ракету с ядерным боезарядом, ему сразу хана, Москве и Питеру, всей пещере.

А стрелять неядерными – дороговато. Стоимость одного Орешника, допустим, 100 миллионов долларов. Путин готов ещё несколько раз запустить пустышку за 100 миллионов долларов? Пусть запускает, это ничего не решит. В США правильно сказали, что использование Орешника ничего не решит. Путин думает, что он таким образом повысил ставки? Ну, пусть повышает дальше, он же это делает только в своей голове. На самом деле, он никого ничем не напугал. В Европе уже устали играть с этими шулерами в подмигивания, поглаживания, гляделки и психологический триллер. Все уже устали и хотят какой-то логической развязки.

Если Путин такой, каким я его понимаю, то он поведёт себя как истинный Шариков у Булгакова – "Шариков сам пригласил свою смерть". Вот мы и посмотрим, как он это сделает.

Уехавший из РФ в Чехию 10 лет назад: Что вы думаете о законопроекте, который касается получения россиянами гражданства Чехии? Этим законопроектом предлагается запретить россиянам двойное гражданство, давать чешское гражданство только в случае отказа от российского, заморозить рассмотрение вообще всех заявлений россиян на гражданство Чехии до тех пор, пока предоставляется защита в Чехии украинцам. Справедливы ли такие требования, или это уже чересчур – популизм, дискриминация? Как вести себя в этой ситуации порядочным россиянам, живущим в Чехии? Законопроект был приправлен слоганом: "Не хотим здесь матрёшек". Обсуждается ли что-то подобное в соседней Словакии?

Александр Сотник: В Словакии, к сожалению, обсуждается всё наоборот. Тут всё-таки Фицо, путинферштейер.

Автору вопроса хочу сказать: да, это горькая пилюля, глотайте, терпите и не забывайте, откуда вы. Я вот не забываю, откуда я, и я тоже здесь глотаю и терплю, а что делать. Вот только Фицо мне не нравится, и я об этом говорю открыто. И в Словакии предлагают другое – разрешить двойное гражданство россиянам. Более того, гражданство Словакии сейчас могут получить граждане Беларуси, а люди с российским гражданством – пока не могут получить словацкое гражданство, не отказавшись от российского. Я бы очень хотел, чтобы так и оставалось. Я бы хотел, чтобы для меня как для россиянина была закрыта возможность получения словацкого гражданства без отказа от российского. Потому что я хочу отказаться от "куриного" паспорта. Это сложно, но, думаю, в моём случае неизбежно, потому что Рашка обозвала меня "террористом" и "экстремистом", а таких она "мочит в сортире". И я вижу в этом решении желание меня просто физически ликвидировать. Зачем мне такая родина? Поэтому я буду отказываться от российского гражданства.

А автору вопроса ещё раз хочу сказать: терпите, потому что мы из России, нам придётся терпеть.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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