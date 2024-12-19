Встреча с Трампом, угрозы "Орешником" и дуэль: Путин дал циничную конференцию

Ключевое из заявлений главы России:
- Путин предложил ударить по Киеву "Орешником"
- Ситуация на фронте, в том же числе на Курщине, меняется кардинально
- Диктатор признал, что в экономике РФ есть тревожный сигнал
Российский диктатор Владимир Путин сегодня выступает на крупнейшей пресс-конференции, которая в этом году снова совмещена с "Прямой линией". На ней он отвечает на вопросы журналистов, а также затрагивает ряд важных тем для России.
Чтобы дополнить всю циничную картину, Владимир Путин принес с собой на пресс-конференцию флаг 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Она горько известна в СМИ тем, что совершала военные преступления во время оккупации населенных пунктов под Киевом.
Удары "Орешником" по Украине
Во время прямой линии Владимир Путин в очередной раз угрожал Украине и миру ракетой "Орешник".
Диктатор заявил, что шансов сбить чудо-оружие ни у кого нет, ведь ракета якобы имеет дальность до 5,5 тыс. км.
"Если те западные эксперты, о которых вы говорите, так считают (что есть системы, которые способны сбивать российские ракеты типа "Орешник", - ред), пусть они предложат нам и тем на Западе, кто им платит за их анализ, провести некоторый технологический эксперимент, высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Думаю, будет полезно посмотреть на то", - говорится в заявлении.
Переговоры с Украиной
По словам кремлевского диктатора, Россия готова к переговорам и компромиссам, ведь "политика и есть искусство компромисса", однако Украина якобы отказалась.
Кроме этого, Путин в очередной раз повторил, что против России "воюют все страны НАТО".
"Мы наших ребят в Украине попросим, чтобы подсказали, какие там есть, возможно, современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые также вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима", - озвучил свои фантазии российский диктатор.
Бои в Курской области
Комментируя боевые действия на Курщине, президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области.
Таким образом он ответил на вопрос о возвращении захваченных территорий региона.
"Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, ежедневно наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами", - сказал президент РФ.
Однако, к большому удивлению пропагандистов, на вопрос жительницы о том, когда российские войска вернут захваченную украинскими силами часть Курской области, полководец РФ ответа не нашел.
"Не могу, не хочу называть конкретную дату. Идет бой, бои серьезные. О конкретной дате - я не могу... Есть же планы. Но сказать, до какого числа, - так не делается. После этого все восстановят, и все получат [жилье], которое положено", - взялся обещать Путин.
Встреча Путина с Трампом
Глава РФ Владимир Путин отметил, что "в любое время" готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
"Что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И... я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и к встрече, если он захочет этого", - сказал Путин.
По мнению главы Кремля, им "будет, о чем поговорить", если такая встреча состоится.
Ситуация в Сирии и встреча Путина с Асадом
По словам диктатора Владимира Путина, он пока не виделся с Башаром Асадом, который бежал в Россию из Сирии, но планирует это сделать.
Путин охарактеризовал повстанцев, которые свергли режим Асада, как "вооруженную оппозицию". Он отметил, что силы, поддерживающие Асада, в том числе "проиранские подразделения", оставили Алеппо без боя.
"Подобная ситуация наблюдалась по всей Сирии", - отметил Путин.
Также он сообщил, что Иран вывел из Сирии около 4 тысяч своих бойцов. Часть из них была перемещена в Ливан, а другая - в Ирак.
"Сегодня ситуация складывается непросто. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками", - заявил Путин.
Также он пообещал предоставить Сирии гуманитарную помощь и выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране.
Кроме этого, Путин дал обещание представителю американской телерадиовещательной компании NBC, что задаст Асаду вопрос о судьбе пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса.
Средний палец в ответ на вопрос о росте цен в РФ
Во время "Прямой линии" Владимир Путин показал неприличный жест средним пальцем, извиняясь перед россиянами за свои слова о росте зарплат.
Кроме этого, комментируя налоги в России, Путин начал запинаться и в течение нескольких секунд не смог произнести фразу "возросшие налоги".
Путин также обсуждал проблему подорожания продуктов и, в частности, вынужден был признать, что санкции влияют на российскую экономику. Также он обратил внимание на "недоработки властей", которые, по его словам, способствуют росту цен.
"Я, во-первых, прошу прощения у аудитории и особенно у тех, кто нас слушает сегодня, видит, следит за нашей работой из разных СМИ, в интернете. Когда я сказал, что рост цен, инфляция где-то 9% с небольшим, но есть и рост заработных плат, и имеющихся реальных доходов населения, - это усредненные цифры. Конечно, страна огромная. Кто-то меня послушает, скажет: "Что ты несешь? Какое повышение благосостояния? У меня как было, так и есть". А кто-то скажет: "У меня стало меньше". Такое, конечно, бывает. Но я говорю об усредненных цифрах... Мы не можем опираться ни на что другое, кроме усредненных показателей", - сказал российский диктатор после того, как рассказал россиянам о росте их зарплат.
Кремлевский лидер добавил, что подорожание обусловлено "общим экономическим спадом в мире" и плохими урожаями.
Однако подчеркнул, что проблема возникает еще и из-за того, что предложение продуктов в России не успевает за спросом. В качестве примера, Путин заявил, что производство молока за последнее время выросло вдвое, но потребление также существенно увеличилось.
Убийство генерала Кириллова в Москве
Комментируя гибель при взрыве в Киеве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, Путин назвал это терактом.
"Это - террористический акт, потому что это убийство совершено способом, опасным для многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие теракты в отношении многих граждан РФ", - заявил Путин на пресс-конференции 19 декабря.
Другие недавние заявления диктатора Владимира Путина
Напомним, во время сегодняшней конференции Путин назвал войну в Украине "движухой". Как выразился диктатор РФ, когда все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно.
Также недавно глава России Путин снова пригрозил Украине "Орешником". По его словам, в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты. Путин цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".
Кроме этого, не так давно у Путина разразились "условиями" завершения войны. В Кремле очередной раз обвинил Зеленского в, мол, нежелании вести переговоры на условиях Москвы.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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