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Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

Марина Фурман
16 декабря 2024, 14:04
417
Путин назвал "Орешник" "новейшим мощным оружием" России.
Путин пригрозил 'Орешником': в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты
Путин выступил с циничным заявлением / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Коротко:

  • Путин анонсировал серийное производство ракеты "Орешник"
  • РФ якобы поддерживает потенциал своих ядерных сил

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что серийный выпуск новых ракет "Орешник" якобы начнется в ближайшее время. Об этом он сообщил в понедельник, 16 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, цитирует росСМИ "РиаНовости".

Заметим, что он уже неоднократно ранее угрожал расширением изготовления подобного вооружения в России.

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Диктатор РФ традиционно заявил, что серийное производство ракет "Орешник" осуществляется "для защиты безопасности России и союзников".

Путин назвал "Орешник" "новейшим мощным оружием" России.

Он также утверждает, что Кремль будет поддерживать потенциал и "сбалансированное развитие ядерных сил" РФ.

Путин цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс "Кедр" / Инфографика: Главред

Ракета "Орешник" - последние новости по теме

Напомним, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах "Орешник", которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября.

Впоследствии Центр противодействия дезинформации прокомментировал новость о том, что РФ имеет возможность производить по 25 ракет "Орешник" в месяц. Как рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком.

Как писал Главред со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ, РФ могла бы применить ракету "Орешник" с 11 по 13 декабря во временной промежуток с 10:00 по 14:00 в каждый из этих дней. А также в период с 16 по 21 декабря с 10:00 до 14:00 часов. Он отмечал, что именно в эти часы происходит закрытие воздушного пространства над полигоном.

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